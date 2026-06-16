Lo diciamo subito, a scanso di equivoci, ma come già anticipato anche ieri; dovremo entrare almeno nella prossima settimana prima di poter iniziare a stringere e capire in maniera più verosimile chi sarà l’allenatore dell’Empoli per la stagione 2026-2027. A Monteboro le bocche sono sostanzialmente cucite e, al di là dei nomi che ormai da più parti sono stati sdoganati, non trapela molto altro. Anche perché, e ci ripetiamo forse in maniera stantia, l’input che continua ad arrivare è quello secondo cui prima si dovrà cercare la quadra relativa al futuro societario e soltanto dopo si andrà a definire la questione allenatore. Questo non esclude che le due situazioni possano procedere anche su binari non del tutto paralleli. Sopattutto per tempistiche.
Detto ciò, e prendendo la notizia per come ci arriva da alcuni attenti e affidabili colleghi di Potenza che seguono da vicino l’evoluzione del futuro di Pietro De Giorgio, registriamo come il tecnico, ancora sotto contratto con la formazione lucana, possa avere a breve un nuovo incontro con il club azzurro. Se questa indiscrezione dovesse trovare ulteriori conferme e riscontri, andrebbe inevitabilmente a rafforzare la posizione di pole position di De Giorgio all’interno dell’attuale griglia del toto allenatore azzurro. Che il nome di De Giorgio sia di interesse lo possiamo affermare senza particolari timori di smentita. Chiaramente, però, nessuno può ancora vantare quell’aura di certezza che permetterebbe di considerare la questione vicina ad una definizione.
Prendiamo quindi questa indiscrezione che arriva direttamente da Potenza e ci limitiamo, per il momento, a sottolineare come Pietro De Giorgio sia oggi, 16 giugno 2026, il nome maggiormente accreditato per la panchina azzurra. Le sorprese, però, potrebbero essere dietro l’angolo e per questo ci teniamo ancora una volta a ribadire un concetto molto semplice: di certo, al momento, non c’è ancora niente.
Apparte la situazione societaria che venga con ambizioni importanti o meno credo che l’allenatore lo possa tranquillamente scegliere il DS attuale in base a qualsiasi obbiettivo perché si spera sempre di scegliere il meglio.
ci siamo iscritti oggi scadeva l iscrizione al campionato
Per cominciare a prendere giocatori, bisogna incominciare a muoversi con la scelta dell’allenatore.
Per cominciare a prendere i giocatori ci vogliono i soldi.
Un piccolo indizio nel ballottaggio che scrivevano con Turati è il fatto che ho sentito che Turati su Sportitalia era nel lotto di allenatori per il dopo Aquilani, insieme a Pagliuca ed ad un altro che non ricordo.
De Giorgio sembra che sarà lui il nuovo mister ed il fatto che risolva il contratto con il Potenza ancora un indizio ulteriore.
Su una pagina dove dicevano del suo addio al Potenza quasi tutti erano dispiaciuti e ne parlavano benissimo. Avere un attestato di stima dai tifosi è già un buon biglietto da visita.