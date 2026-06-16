Lo diciamo subito, a scanso di equivoci, ma come già anticipato anche ieri; dovremo entrare almeno nella prossima settimana prima di poter iniziare a stringere e capire in maniera più verosimile chi sarà l’allenatore dell’Empoli per la stagione 2026-2027. A Monteboro le bocche sono sostanzialmente cucite e, al di là dei nomi che ormai da più parti sono stati sdoganati, non trapela molto altro. Anche perché, e ci ripetiamo forse in maniera stantia, l’input che continua ad arrivare è quello secondo cui prima si dovrà cercare la quadra relativa al futuro societario e soltanto dopo si andrà a definire la questione allenatore. Questo non esclude che le due situazioni possano procedere anche su binari non del tutto paralleli. Sopattutto per tempistiche.

Detto ciò, e prendendo la notizia per come ci arriva da alcuni attenti e affidabili colleghi di Potenza che seguono da vicino l’evoluzione del futuro di Pietro De Giorgio, registriamo come il tecnico, ancora sotto contratto con la formazione lucana, possa avere a breve un nuovo incontro con il club azzurro. Se questa indiscrezione dovesse trovare ulteriori conferme e riscontri, andrebbe inevitabilmente a rafforzare la posizione di pole position di De Giorgio all’interno dell’attuale griglia del toto allenatore azzurro. Che il nome di De Giorgio sia di interesse lo possiamo affermare senza particolari timori di smentita. Chiaramente, però, nessuno può ancora vantare quell’aura di certezza che permetterebbe di considerare la questione vicina ad una definizione.

Prendiamo quindi questa indiscrezione che arriva direttamente da Potenza e ci limitiamo, per il momento, a sottolineare come Pietro De Giorgio sia oggi, 16 giugno 2026, il nome maggiormente accreditato per la panchina azzurra. Le sorprese, però, potrebbero essere dietro l’angolo e per questo ci teniamo ancora una volta a ribadire un concetto molto semplice: di certo, al momento, non c’è ancora niente.