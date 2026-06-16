Tra i tanti temi che accompagneranno l’estate azzurra, ce n’è uno che inevitabilmente riguarda la porta. Come sappiamo, infatti, sarà molto difficile rivedere Andrea Fulignati con la maglia dell’Empoli nella prossima stagione. Il portiere montelupino farà ritorno alla Cremonese dopo la conclusione del prestito e, salvo situazioni particolari che al momento appaiono tutt’altro che semplici da concretizzare, le strade sembrano destinate a separarsi. Da qui nasce una riflessione che coinvolge due ragazzi di proprietà azzurra che rientrano dalle rispettive esperienze in prestito: Jacopo Seghetti ed Emiliano Filippis.

Seghetti torna dopo la stagione vissuta al Livorno, un’annata importante che gli ha permesso di accumulare esperienza e continuità tra i professionisti. Il suo nome non è certo nuovo per l’ambiente empolese. Due stagioni fa, infatti, aveva già avuto modo di affacciarsi alla prima squadra sotto la guida di Roberto D’Aversa, mettendo insieme alcune apparizioni che avevano lasciato sensazioni positive, soprattutto nelle gare di Coppa Italia. Proprio per questo motivo, è probabilmente lui il portiere sul quale gli occhi saranno maggiormente puntati nel momento in cui inizierà il nuovo percorso sportivo. Seghetti è sempre stato titolare nel Livorno, salvo le assenze per la nazionale. Torna alla base anche Emiliano Filippis, reduce dalla doppia esperienza alla Pianese. Per lui, l’ultima, è stata una stagione significativa dal punto di vista della crescita personale e professionale, vissuta con continuità e responsabilità viste le 31 presenze in regular season e le quattro ai playoff. Un percorso che gli ha permesso di confrontarsi stabilmente con il calcio dei grandi e di aggiungere esperienza ad un bagaglio che continua ad arricchirsi.

È ancora presto per capire quali saranno le scelte definitive del club e, soprattutto, quale sarà l’idea del prossimo allenatore che, oltretutto, ancora non c’è. Molto dipenderà anche dalle opportunità che il mercato potrà offrire e da quelle che saranno le valutazioni tecniche nel corso dell’estate. Quello che appare evidente è che, in assenza di Fulignati, la situazione della porta meriterà un’attenta riflessione. Non è da escludere che il prossimo numero uno azzurro possa arrivare proprio da uno di questi due profili, entrambi giovani ma già con esperienze alle spalle. Siamo di fronte a due portieri di prospettiva, due ragazzi sui quali l’Empoli ha investito e continua a credere. La fase del ritiro sarà particolarmente importante per entrambi, perché rappresenterà il primo vero momento di valutazione. Poi, con il passare delle settimane, si capiranno meglio quelle che saranno le reali intenzioni del club e quale strada verrà scelta per la porta azzurra della stagione 2026-27.