Tra i tanti temi che accompagneranno l’estate azzurra, ce n’è uno che inevitabilmente riguarda la porta. Come sappiamo, infatti, sarà molto difficile rivedere Andrea Fulignati con la maglia dell’Empoli nella prossima stagione. Il portiere montelupino farà ritorno alla Cremonese dopo la conclusione del prestito e, salvo situazioni particolari che al momento appaiono tutt’altro che semplici da concretizzare, le strade sembrano destinate a separarsi. Da qui nasce una riflessione che coinvolge due ragazzi di proprietà azzurra che rientrano dalle rispettive esperienze in prestito: Jacopo Seghetti ed Emiliano Filippis.
Seghetti torna dopo la stagione vissuta al Livorno, un’annata importante che gli ha permesso di accumulare esperienza e continuità tra i professionisti. Il suo nome non è certo nuovo per l’ambiente empolese. Due stagioni fa, infatti, aveva già avuto modo di affacciarsi alla prima squadra sotto la guida di Roberto D’Aversa, mettendo insieme alcune apparizioni che avevano lasciato sensazioni positive, soprattutto nelle gare di Coppa Italia. Proprio per questo motivo, è probabilmente lui il portiere sul quale gli occhi saranno maggiormente puntati nel momento in cui inizierà il nuovo percorso sportivo. Seghetti è sempre stato titolare nel Livorno, salvo le assenze per la nazionale. Torna alla base anche Emiliano Filippis, reduce dalla doppia esperienza alla Pianese. Per lui, l’ultima, è stata una stagione significativa dal punto di vista della crescita personale e professionale, vissuta con continuità e responsabilità viste le 31 presenze in regular season e le quattro ai playoff. Un percorso che gli ha permesso di confrontarsi stabilmente con il calcio dei grandi e di aggiungere esperienza ad un bagaglio che continua ad arricchirsi.
È ancora presto per capire quali saranno le scelte definitive del club e, soprattutto, quale sarà l’idea del prossimo allenatore che, oltretutto, ancora non c’è. Molto dipenderà anche dalle opportunità che il mercato potrà offrire e da quelle che saranno le valutazioni tecniche nel corso dell’estate. Quello che appare evidente è che, in assenza di Fulignati, la situazione della porta meriterà un’attenta riflessione. Non è da escludere che il prossimo numero uno azzurro possa arrivare proprio da uno di questi due profili, entrambi giovani ma già con esperienze alle spalle. Siamo di fronte a due portieri di prospettiva, due ragazzi sui quali l’Empoli ha investito e continua a credere. La fase del ritiro sarà particolarmente importante per entrambi, perché rappresenterà il primo vero momento di valutazione. Poi, con il passare delle settimane, si capiranno meglio quelle che saranno le reali intenzioni del club e quale strada verrà scelta per la porta azzurra della stagione 2026-27.
mamma mia.. ripeto .. mamma mia…
qui siamo a chiudete baracca e burattini
a questo punto sarebbe stato meglio retrocedere. Almeno finiva questa agonia. siamo veramente messi malissimo. che tristezza. ma dove sono finiti tutti i milioni incassati????
invece dei soli milioni incassati fatti il conto di quelli spesi, monte ingaggi di 4 anni di serie A e il debito con l’agenzia delle entrate ,,,ma se le cose non le sapete ma che cacchio commentate
Nelle aziende quando non c’è trippa x gatti, il capo spesso rinuncia al proprio stipendio…. ti risulta che sia accaduto?
Osservazioni giustissime quelle di Riccardo e Paolo76Firenze… sebbene possano sollevare polemiche da parte degli “aficionados”
Casi rari, normalmente si butta fuori i dipendenti o gli di riduce gli orari di lavoro
Risposta a Riccardo
quindi una gestione fallimentare
Spesi per cosa?
Abbiamo sempre avuto giovani molto validi spesso lasciati partire per motivi vari. Credo che sia il tempo di provare a valorizzarli e come vedere come va. Se crei un ossatura della rosa valida con qualche esperto per reparto e molti giovani credo che si possa fare lo stesso un bel campionato valorizzando al massimo il valorizzabile
mai allo stipendio a da pagare il mutuo della principessa. cominciamo a contestare se no no va via
Bene Jacopo puo’ tranquillamente stare in serie b….sara’ fondamentale la prima parte di preparazione e amichevoli….fiducioso nella tenuta mentale
secondo me la porta e il minore dei problemi in questo momento prima viene la scelta della ‘allenatore poi in base alle esigenze del nuovo mister puoi ragionare sulla rosa. seghetti va bene per la serie b ma il problema e che davanti devi avere una difesa con almeno uno o due uomini di esperienza che lo aiutino nei momenti in cui farà degli errori. però al momento tutto e’ fermo e ci vuole l’allenatore
Chi parla di seghetti in B tranquillamente ha seri problemi non aggiungo altro
Per me invece ci chiappi poco te di portieri
No infatti hai ragione dai. Seghetti filippis prossimo anno e si vola eh? Ma via non ci credi nemmeno te
Seghetti è bravo, Filippis non lo conosco.
Parlo dopo aver visto minimo 10 partite di Seghetti. Con partite top Arezzo e Sambenedettese….e ci puo’ stare no bene di piu’ in serie b…
Qui c’è troppa trama e poco coraggio….
Proplemi finanziari e stipendi non mi interessa solo dico che il portire è troppo importante per qualsiasi categoria non lo si può sbagliare.
La situazione contrattuale di Perisan quale è?
Da possibile chiusura del deal in giugno a “aspettiamo l’offerta giusta” …. certo che a Empoli siamo dei fenomeni a dare a intendere fischi x fiaschi….
A Empoli tante persone dovrebbero darsi una svegliata e farsi abbindolare meno: tifosi e stampa in primis. Basta leggere qua alcuni tifosi noti cosa dicevano a inizio giugno, recupera qualche articolo e troverai i sapientoni che scrivevano: entro il 15 tutto sarà deciso vedrete la novità. Eh si… il 15 di quale mese?
Pensate a fare i tifosi dell’Empoli e scrivete meno, perlomeno il sensato!
Noi e dico Noi meritavamo la retrocessione gia’ quest’anno e lo dico con realta’ di quando fatto, anzi peggio, di quando non fatto!
1-Giocatori esperti senza una vera identita’ Empoli(Vedi chi portava la fascia).
2-Prestiti giovani e meno giovani senza un briciolo di passione ed attaccamento (Obaretin su tutti e poi tutti gli altri compresi quelli presi a gennaio).
3-Ambiente disunito dopo la retrocessione dalla A (immeritata) e poca voglia di gioire insieme.
Allora perche’ non accettare che possa finire tutto in termini sportivi e non CAPIRE che solo i giovani di proprieta’ come Seghetti-Filippis-Guarino-Sphendi-Tosto-Popov-etc etc possono ancora farci vivere la convivialita’ Empolese di stare insieme a berci una birra spensierata e ritrovarci in trasferta (Quando si puo’) a tifare il NOSTRO MAGICO EMPOLI senza fare i tifosetti inutili senza sapere ne’ sa’ e ne ma’?
Noi vogliamo retrocedere SIIII ma con i nostri giovani in campo a questo punto!
Sai se apriamo un nuovo ciclo e tra qualche anno saranno tutti forti e tutti Italiani dal nostro settore giovanile????
Pensateci,e’lunica via di salvezza!