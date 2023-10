Tommaso Baldanzi ha rilasciato alcune dichiarazioni al Magazine della Lega Serie A.

“Il gol a San Siro dello scorso anno penso sia stato uno dei sogni più belli, una notte bellissima anche perchè poi siamo riusciti a raggiungere la vittoria in un campo molto difficile. E’ stata una notte per me indimenticabile.”

Sulla squadra

Ci tengo molto alla squadra, ai miei compagni voglio bene. L’anno scorso abbiamo fatto un percorso di squadra incredibile, siamo stati un gruppo bellissimo e spero che si possa replicare anche quest’anno. Come legame di gruppo ci siamo poi ovviamente dobbiamo trasportare il tutto in campo. “

Sull’arrivo di Andreazzoli

“Il Mister ha tanta esperienza, è un grande allenatore, io gli devo tantissimo perchè lui mi ha fatto esordire in Serie A. Si è visto un miglioramento soprattutto sull’aspetto della testa, eravamo un pò giù in quel periodo per colpa nostra e non dell’allenatore precedente. Sono contento, spero di fare punti nelle prossime partite. Crediamo nella salvezza e ci puntiamo molto come i nostri tifosi. Daremo tutto per raggiungere questo obiettivo.”

La prossima gara con l’Atalanta

“E’ una squadra molto forte che sta facendo bene. Noi non dovremo pensare alle altre squadre ma a fare la nostra prestazione. Hanno giocatori determinanti come Scamacca e De Ketelaere ma noi dobbiamo cercare di fare la nostra partita “

Sul suo futuro

“Spero di arrivare il più in alto possibile, ovviamente dipenderà dal corso degli anni prossimi. Ci metto tutto me stesso nel lavoro quotidiano per arrivare a certi obiettivi futuri”