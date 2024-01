Riportiamo il Comunicato Stampa apparso poco fa sul sito ufficiale del Comune di Empoli:

“Si è trattato di una riunione interlocutoria, nel corso della quale sono state evidenziate e affrontate tutte le problematiche e le criticità del caso”. Lo ha sottolineato la sindaca Brenda Barnini, al termine dell’incontro che si è svolto nel pomeriggio di oggi, giovedì 11 gennaio 2024, in Prefettura a Firenze, in merito a una eventuale soluzione per far convivere i lavori allo stadio ‘Franchi’ di Firenze e le attività dell’Acf Fiorentina. Presenti fra gli altri il Prefetto Francesca Ferrandino, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, Joe Barone, dg dell’Acf Fiorentina, Luca Lotti, consulente dell’Empoli Fc, e la sindaca Barnini.

“Quella di oggi pomeriggio – conclude Barnini – è stata di fatto la prima occasione in cui tutti i soggetti coinvolti hanno dialogato in un contesto istituzionale e ufficiale. Per quanto riguarda il tema trasloco della squadra viola al ‘Castellani’ di Empoli, ho ribadito la posizione da me già espressa: in questa occasione, le problematiche che ho evidenziato sono state ascoltate e comprese in maniera più approfondita”.

=================

La tanto attesa riunione in Prefettura si è conclusa esattamente come era iniziata: un nulla di fatto. La Sindaca di Empoli ha mantenuto le sue posizioni, come d’altra parte preannunciato da lei stesa non più tardi di 24 ore fa. Sembrerebbe (il condizionale in certi casi è d’obbligo) quindi essersi conclusa la questione “Castellani” per la Fiorentina. Diamo atto alla Barnini di aver sviluppato una linea coerente che ha tenuto conto delle moltissime voci contrarie che si erano levate da tanti cittadini, specie da quelli abitanti a Serravalle, un quartiere che sarebbe fortemente coinvolto. Ci ha meravogliato l’assenza del Presidente Corsi all’incontro di oggi al quale, come nel Comunicato Stampa che abbiamo riportato, erano presente i vertici dei soggetti coinvolti. A rappresentare l’Empolo FC c’era soltanto Luca Lotti, il che sembrerebbe attribuire all’ex Ministro, all’interno della Società, un ruolo decisamente più importante di un semplice consulente esterno.