Sempre nel tardo pomeriggio odierno è stato diramato il programma degli ottavi di finale Coppa Italia Frecciarossa. Si partirà Martedì 3 dicembre alle 18.30 con la sfida tra Bologna e Monza per chiudere due settimane dopo, esattamente il 19 dicembre con la sfida in programma a San Siro tra Inter e Udinese. Gli azzurri affronteranno in trasferta la Fiorentina nell’atteso derby, mercoledì 4 dicembre alle ore 21. Tutte le gare sono coperte da Mediaset quindi saranno trasmesse da Italia 1 e Canale 20 come nei turni precedenti. Vi ricordiamo che si gioca in partita unica, in caso di parità al 90′ verranno calciati i tiri di rigore senza supplementari.

Martedì 03/12/2024, ore 18.30: Bologna-Monza

Martedì 03/12/2024, ore 21.00: Milan-Sassuolo

Mercoledì 04/12/2024, ore 21.00: Fiorentina-Empoli

Giovedì 05/12/2024, ore 21.00: Lazio-Napoli

Martedì 17/12/2024, ore 21.00: Juventus-Cagliari

Mercoledì 18/12/2024, ore 18.30: Atalanta-Cesena

Mercoledì 18/12/2024, ore 21: Roma-Sampdoria

Giovedì 19/12/2024, ore 21: Inter-Udinese

coppa italia