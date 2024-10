Dopo due giornate di riposo riprenderà quest’oggi il lavoro del gruppo. Si lavoro in ottica del Napol, ma la partita contro la squadra di Conte non sarà in questo fine settimana vista la sosta per le nazionali. A proposito di nazionali, D’Aversa alla ripresa non avrà a disposizione gli otto calciatori convocati dalla rispettive rappresentanze: Cacace, Goglichidze, Ismajli, Fazzini, Viti, Ekong, Konate, Tosto.

Il lavoro riprenderà nel pomeriggio di oggi e si svilupperà presso il centro sportivo di Petroio e non, come abitualmente, al Sussidiario. In questo periodo, un po’ come sempre, si farà manutenzione proprio al campo storico di allenamento degli azzurri. Questa due settimane, che ci separano dalla già citata gara con il Napoli, saranno importanti per il recupero di Maleh e per quello, finalmente, di Zurkowski. Due importanti frecce che potranno essere usate dal tecnico azzurro. Periodo importante anche per la crescita tattica di Anjorin, sempre più al centro del progetto di D’Aversa.

La squadra, sempre a Petroio, lavorerà nelle mattine di domani, venerdi e sabato. Le sedute saranno tutte a porte aperte.