Il Presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha rilasciato un’intervista nell’edizione odierna de “La Nazione” per parlare delle voci riguardanti la Fiorentina al Castellani e sul momento della squadra azzurra dopo la sconfitta a Roma.

Sulla possibilità che la Fiorentina giochi alcune gare al Castellani

“Al momento non ci è arrivata nessuna richiesta ufficiale, ma noi siamo comunque spettatori e capisco che a livello organizzativo possa essere un peso.”(anche il Sindaco Mantellassi ha confermato che “al momento non ci sono stati contatti e non abbiamo ricevuta nessuna richiesta ufficiale quindi non ha senso parlarne”)

Sulla squadra azzurra

“Siamo contenti per la struttura della squadra, poi sono arrivati anche dei risultati inattesi, ma il primo pensiero deve essere sempre quello di non cambiare la nostra mentalità, di tenere sempre il timone dritto e aiutare il mister, staff e giocatori a essere sempre più pronti. Io non voglio certo essere negativo ma sono certo che anche quest’anno avremo delle difficoltà e che nella sofferenza sarà fondamentale avere equilibrio ed energia.”

Sulla sconfitta con la Lazio

“Siamo andati vicini a cogliere un altro risultato importante, c’è il rammarico per qualche episodio che non ci è stato favorevole come in altre occasioni, ma il calcio è questo ed è inutile stare ad appellarsi a queste cose che rischiano di diventare degli alibi per i ragazzi, anzi dobbiamo stimolarli a fare sempre meglio nella gestione e a migliorarsi in tutto e per tutto”

Un parere anche sulla squadra azzurra

“Abbiamo costruito un gruppo più giovane, più vicino all’idea di fare l’Empoli che ho io, e fin dalle prime partite ho sempre avuto la sensazione che anche quest’anno ce la potessimo giocare fino in fondo. Una delle cose più belle di questo inizio di stagione è stato giocare a Torino con tanti ragazzi del vivaio, cogliendo per altro un risultato insperato. Adesso tra l’altro in questa sosta c’è la possibilità di recuperare qualche giocatore in più.”

Non ci sarà nessun intervento sul mercato degli svincolati per sostituire Sazonov

“Tra gli svincolati non ci sembra che ci siano occasioni in grado di migliorarci, ma soprattutto per quello che ci stanno facendo vedere questi ragazzi( Marianucci e Tosto) anche durante gli allenamenti, abbiamo piena fiducia in loro”

Alla ripresa arriverà il Napoli, poi trasferta a Parma e l’Inter in casa

“Abbiamo già affrontato partite sulla carta proibitive e ce le siamo giocate al cento per cento. Ci troveremo di fronte campioni in grado di risolvere una partita in ogni momento, ma anche noi abbiamo le nostre armi”