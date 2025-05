I PIU I MENO – La possibilità di giocarsela in casa – Il Verona è la squadra che ha vinto di più in trasferta tra le pericolanti – L’entusiasmo dopo le due vittorie consecutive – Il fatto che il Verona abbia due risultati a disposizione

Ultimo atto, dentro o fuori. L’Empoli si prepara alla sfida con il Verona consapevole che dovrà giocare alla perfezione. Il fatto di giocarla davanti al pubblico amico, che può spingere ulteriormente, è un fattore indubbiamente positivo. A cui si aggiunge il grande entusiasmo e la convinzione riottenute dopo le vittorie contro Parma e Monza.

Attenzione però al Verona dell’ex Zanetti, capace di vincere ben cinque gare lontane dal Bentegodi e per questo particolarmente insidioso in trasferta. Inoltre gli scaligeri hanno a disposizione due risultati su tre e potranno impostare la gara in attesa, puntando anche a un pareggio che sancirebbe la salvezza.