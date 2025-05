Prosegue la preparazione del Verona in vista della gara decisiva di domenica sera al Castellani con l’Empoli. Rientrano dalla squalifica due titolari come Duda e Suslov che saranno in campo dal 1’ mentre si profila un ballottaggio in attacco tra Tengstedt e Sarr per il ruolo di prima punta con Suslov a supporto. Da capire se Zanetti vorrà giocarsela dall’inizio con il modulo a due punte oppure con una sola punta.

Questa la probabile formazione: Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Dawidowicz, Duda, Bradaric; Serdar, Suslov, Tengstedt.