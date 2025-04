Novità sullo Stadio.

Il Sindaco di Empoli Mantellassi ha fatto alcune dichiarazioni in merito alla situazione dello Stadio “Castellani” che sono state ben illustrate in un articolo del magazine omn line Clebs.it che qui integralmente riportiamo.

“La notizia è che è stata indetta la conferenza dei servizi. E che, nei prossimi due mesi, si avrà la valutazione del progetto. Un ulteriore tassello di quel percorso partito nella scorsa estate e che lo stesso sindaco Mantellassi ha ripercorso durante la sua diretta social.

«A luglio ci eravamo insediati da poco – racconta – quando l’Empoli presentò la proposta di project financing sullo stadio Castellani. Fui invitato a parlare in quella occasione. Dissi che non eravamo contrari alla riqualificazione dello stadio ma che avremmo voluto fare le valutazioni con la città. In campagna elettorale nel nostro programma avevamo scritto che volevamo la riqualificazione dello stadio e che ci piaceva farlo con il project financing».

Il progetto presentato dall’Empoli fu illustrato il 31 di luglio alla sede Avis di Serravalle.

“Era quello che l’Empoli aveva depositato – spiega ancora Mantellassi – Lo mostrammo ai cittadini. Il 29 luglio in consiglio comunale avevo presentato una proposta di condivisione con la città: un percorso di due mesi, che ha coinvolto 300 persone, fatto per ascoltare le perplessità, i punti critici, i suggerimenti. Ci siamo confrontati con tutti, abbiamo ricevuto tanti contributi da cittadini, comitati e associazioni. Sono stati tutti utili a creare la posizione della amministrazione“.

Che è stata presentata, anche questa con una diretta social, oltre che con una delibera.

«L’abbiamo presentata a fine gennaio. Abbiamo fatto una delibera con una serie di richieste che l’amministrazione faceva all’Empoli». Si va dalla richiesta di ridurre i negozi di vicinato alla struttura ricettiva, l’albergo, previsto nell’area dove ora sorge il Sussidiario e da spostare in un’altra area; dalla salvaguardia dell’area a verde dietro il PalaAramini a interventi sulla viabilità (rotatoria dietro la Maratona, una all’altezza delle Vanghetti, la ristrutturazione del Palaramini e la riqualificazione del ponte sull’Orme. E poi la non possibilità di esenzione dei tributi, il pagamento di un canone, la salvaguardia della toponomastica, cioè la garanzia che l’impianto rimanga intitolato a Carlo Castellani e la disponibilità a un monitoraggio del cantiere e dei conseguenti disagi che potrebbe arrecare al mercato settimanale.

«Ho ricevuto diverse osservazioni dopo questa delibera – svela Mantellassi – Qualcuno ha detto che la priorità della città non è lo stadio: quando viene presentato un project la legge ci obbliga a considerarlo. E poi perché non farlo, visto che riqualifica un bene pubblico. C’è chi ha sottolineato che le nostre richieste erano troppe, che l’Empolinon avrebbe accettato e che questo avrebbe fatto saltare il progetto. Invece, pochi giorni dopo l’Empoli ha diffuso un comunicato con il quale affermava di valutare seriamente le nostre richieste».



L’Empoli calcio ha risposto alle richieste della delibera. Il 31 marzo l’Empoli ha presentato una integrazione alla proposta del project che tiene in considerazione le nostre richieste.

Adesso parte il percorso conclusivo: la conferenza dei servizi. Cos’è? Lo ha spiegato il sindaco: «E’ quel luogo dove tutti gli enti si riuniscono per esprimere pareri rispetto al progetto. Su tutti i temi. Fatta la conferenza preliminare, viene espressa la pubblica utilità del progetto».



L’atto da parte del Comune di Empoli per l’indizione della Conferenza dei Servizi preliminare in merito alla proposta di project financing dell’Empoli Fc sullo stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli è stato firmato il 3 aprile. La procedura porta nel vivo la discussione tra gli enti interessati (l’amministrazione comunale, l’Empoli Fc in qualità di soggetto proponente, i vari enti come Arpat, Genio Civile, Regione Toscana, Questura, Prefettura, Azienda USL Toscana Centro, CONI, FIGC, e molti altri) che si confronteranno su tutti gli aspetti di dettaglio, per arrivare a una sintesi.

La Conferenza dei Servizi preliminare dovrà concludersi con la decisione dell’amministrazione comunale sulla pubblica utilità dell’intervento di ristrutturazione dello stadio cittadino. In caso affermativo, si potrà procedere a quella decisoria che una volta chiusa porterà all’avvio dei lavori.

I TEMPI – Entro il 21 aprile 2025 le amministrazioni in indirizzo potranno richiedere integrazioni o chiarimenti. Le amministrazioni coinvolte dovranno pronunciarsi entro il 13 maggio 2025 ovvero entro il 23 maggio 2025 per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini. Se servirà un esame contestuale degli interessi per il superamento di eventuali dissensi motivati, la riunione in modalità sincrona si terrà il 5 giugno 2025. La conferenza dovrà comunque concludersi entro il 12 giugno 2025.

La ‘deliberazione di indirizzo politico amministrativo’ n. 4 del 15 gennaio 2025 aveva portato alla nomina della dirigente dei Lavori Pubblici e Patrimonio, Roberta Scardigli, come Responsabile del Procedimento. Insieme a questo, tante altre richieste della giunta comunale per recepire la proposta dell’Empoli Fc. Il 31 marzo 2025 l’Empoli Fc ha presentato un’integrazione alla proposta di project che tiene conto della delibera di indirizzo su citata.”

Ci sia consentita una osservazione. Nella sua dichiarazione il Sindaco parla di una integrazione alla proposta di project della Giunta ma non ci informa del contenuto di questa integrazione. Forse sarebbe interessante conoscerlo anche per meglio comprendere il percorso che l’Amministrazione Ciomunale e gli altri soggetti coinvolti andranno a seguire.