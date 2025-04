Se c’è un dato che grida vendetta in questa stagione dell’Empoli, è il rendimento casalingo. A oggi, siamo la peggiore squadra della Serie A 2024/25 per risultati ottenuti tra le mura amiche, a pari del Monza. Un primato negativo che pesa come un macigno sulla corsa alla salvezza e che, senza una netta inversione di tendenza, rischia di condannarci a un destino che nessuno vuole neppure immaginare. Il calcio è semplice: le partite si vincono segnando gol, e proprio qui si annida il dramma del nostro rendimento al Castellani. Soltanto cinque le reti realizzate finora tra le mura amiche, un dato sconfortante e mai così basso nelle nostre ultime partecipazioni in Serie A. Un vero e proprio incubo che, se non corretto, potrebbe trasformarsi in una sentenza anticipata. Fortuna vuole che almeno uno di questi cinque gol sia stato decisivo per l’unica vittoria ottenuta in casa, altrimenti il bilancio sarebbe stato ancora più deprimente.

Ma se finora il Castellani è stato una croce, da qui alla fine dovrà diventare una delizia. Non c’è alternativa. Il calendario ci offre quattro scontri diretti da giocare in casa, gare nelle quali ci giocheremo la permanenza in Serie A. L’unica eccezione sarà rappresentata dalla sfida contro la Lazio, ma per il resto tutto passa da qui. Servirà raccogliere un bottino di punti che ci porti almeno a quota 36, quella che, sulla carta, dovrebbe bastare per salvarci. E poi c’è sempre il “bonus” Monza. Sì, perché il calendario ci regala una trasferta contro una squadra che, salvo miracoli, dovrebbe arrivare a quella gara già retrocessa. Senza voler mettere il carro davanti ai buoi, si tratta di un’occasione ghiotta da sfruttare. In definitiva, il destino dell’Empoli è ancora tutto nelle nostre mani, ma servono risposte immediate. Dobbiamo tornare a segnare, a vincere, a far esultare i nostri tifosi. Il nuovo speaker del Castellani non grida al gol dal 25 gennaio, quando pareggiammo 1-1 contro il Bologna. Troppo tempo, troppo poco per sperare di salvarci. Ora serve una scossa, una reazione. Altrimenti, rischiamo di affondare senza appello.

In campo andrà la squadra, ma sarà importante che Empoli sappia rispondere al meglio in queste ultime chiamate, cercando di rendere anche dal punto di vista “climatico” un vero catino il nostro stadio. A partire da domenica prossima!