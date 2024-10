E’ ripreso ieri il lavoro degli azzurri che adesso puntano quello stadio “Olimpico” che quest’anno ha già regalato una bella soddisfazione. Da ricordare che la Lazio è una di quelle squadre che l’Empoli non ha mai battuto a domicilio. Il tecnico D’Aversa ha ripreso in mano il solito canovaccio di lavoro andando ad insistere fin da subito su quei principi che ormai sono diventati la precisa identità dell’Empoli; pressione, riconquista e verticalità nello sviluppo della manovra.

E’ ovviamente presto per parlare di scelte ma di certo Jacopo Fazzini è uno di quelli che potrebbe tornare nell’undici titolare. Da capire se al fianco di Esposito o di Anjorin, visto che l’inglese sta piacendo e sta facendo vedere cose interessanti. Buone notizie arrivano anche sul fronte Zurkowski, il polacco potrebbe essere pronto dopo la sosta per la sua prima convocazione stagione. Buone speranze ci sono anche per Maleh che, prima del match con la Fiorentina, ha avuto una leggera ricaduta nel problema muscolare. Scalpita anche De Sciglio che vorrebbe conquistare la maglia da titolare nella difesa a tre. Ancora out Perisan, Ebuehi e Sazonov, da dire che anche Belardinelli è sulla strada giusta.

Gli azzurri si alleneranno tutti i giorni fino alla rifinitura di sabato.