Azzurri in campo in vista della trasferta di Bologna. Quella del “Dall’Ara” sarà un’altra sfida difficile per i ragazzi di D’Aversa, contro quella che è stata la grande rivelazione del passato torneo. Un’occasione ulteriore per testare lo stato della squadra che si sta andando completando in questo ultimo spicchio di mercato.

Ed a proposito di mercato, diciamo subito che stamani Walukiewicz era regolarmente in campo con i compagni ed ha partecipato molto attivamente alla seduta. Le prossime ore lo dovrebbero vedere andar via ma, almeno oggi, D’Aversa ha fatto affidamento su di lui come se sabato dovesse andare in campo. Ovviamente da adesso non andremo più a nominare Caputo che nelle ultime ore ha lasciato Empoli. Nessuna novità dall’infermeria (Belardinelli però è in miglioramento), ma una novità c’è ed è quella di Grassi che può essere a disposizione dopo aver scontato le sue squalifiche. Grassi, che sulla carta è il capitano di questa squadra, si giocherà il posto con Henderson. Ovviamente è presto per parlare di formazione e possibile undici anti-felsineo, però a sommi capi l’ossatura della squadra è quella scesa in campo nelle ultime gare. Chiaro che, se il mercato porterà via Walukiewicz, ci sarà da capire chi lo andrà a sostituire nell’immediato, le due ipotesi più probabili sono Marianucci e Goglichidze. Davanti, accanto a Fazzini, Esposito e Solbakken si duellano una maglia.

La squadra tornerà in campo nuovamente domani ma la seduta, cosi come quella di venerdi, sarà a porte chiuse.