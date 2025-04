Riprenderà mercoledi il lavoro degli azzurri, due giorni di pausa visto che poi non ci saranno interruzioni negli allenamenti per diverso tempo. La prossima di campionato sarà tra una settimana da oggi, giocheremo di fatti lunedi prossimo a Napoli, una gara che sulla carta appare scritta ma che va sempre pur giocata andandoci anche ad attaccare al famoso adagio che dice che “il pallone è tondo”. La cosa che “preoccupa”, stando sempre alla carta e ad un giudizio che viene prima di scendere in campo, è il fatto che si rischia di giocare contro il Venezia – nel giorno di Pasqua – a pari punti con i veneti. Questo anche perché ieri, nella gara con il Cagliari, si è indubbiamente sprecata una grossa occasione, non vincendo la gara e riportando soltanto un punticino. Punto che non sposta di niente quella che è la situazione in coda visto che hanno pareggiato anche le atre, ma c’è una gara in meno alla fine. Un pareggio che, ed è inevitabile partire da qui, ha fatto arrabbiare per la prima volta la stragrande maggioranza dei tifosi, con i fischi che si sono alzati all’indirizzo della squadra al triplice fischio. Situazione che, a memoria, non la si registrava da quell’Empoli-Genoa con Martusciello in panchina. Fischi che hanno generato l’immediata reazione del numero uno di Monteboro, il quale si è presentato alla stampa a fine partita per sottolineare il suo rammarico verso questo gesto, andando ad evidenziare la prestazione della squadra e l’imborghesimento del tifo azzurro. Viene spontaneo dire la nostra riguardo alla situazione. I fischi, come chiesto direttamente anche allo stesso Presidente nel dopo gara, partono sicuramente in coda alla brutta prova offerta in Coppa Italia martedi sera, proprio per questo appaiono onestamente eccessivi al termine di una partita dove la squadra – con tutti i suoi limiti, e ne parleremo – ha comunque fatto la prestazione ed ai punti avrebbe ampiamente meritato la vittoria. Più logici sarebbero stati proprio al termine della partita con il Bologna, una partita che per gestione ed interpretazione ha “offeso” i più. Però eccessiva è anche la reazione del Presidente Corsi, soprattutto quando invita tanti sportivi empolesi a fare il tifo per altre squadre: al Presidente va sicuramente ricordato in primis che l’asticella è stata alzata dalla stessa società, che negli ultimi anni (senza dilungarci troppo ed entrare in una discussione forviante) è cambiata totalmente anche nei rapporti con l’esterno, palesandosi per un qualcosa lontanissimo dalla realtà. E poi va anche detto che se parte della tifoseria, in maniera oltretutto civile, si arrabbia dopo un lungo periodo in cui le difficoltà sono evidenti, con un mercato riparatorio che non ha portato niente, si può anche accettare serenamente per poi contare le pecore a maggio. Ognuno poi giusto che resti della propria opinione. Quello che il campo ha offerto, nella partita con il Cagliari, è stato sicuramento un impegno oggettivo da parte dei ragazzi di D’Aversa, ma in questo ci sono stati troppi errori e tanta superficialità in determinate scelte che avrebbero potuto cambiare le sorti del match. Una squadra, la nostra, che ha un serio problema con il gol, anche ieri non arrivato e che ci lascia alla misera quota di soli cinque realizzati in casa. In tutto questo, perché non può non essere detto, continua ad esserci un emergenza legata alle assenze, e sicuramente ieri si sono sentite anche quelle di Fazzini e Gyasi che avrebbero potuto dare di più di chi invece ha giocato. Il peccato ed il rammarico si fanno ancora più incalzanti vista la prova di un Cagliari che non è apparso sicuramente in grande giornata e che nel pareggio ha visto sicuramente un risultato prezioso da riportare a casa. Le note positive arrivano indubbiamente dalla difesa che ha giocato in maniera serena e perfetta con la nota positiva di rivedere finalmente Goglichidze ai livelli della prima parte di stagione. Marianucci ha fatto una prova davvero interessante, non facendo rimpiangere Ismajli e Viti se sta bene è davvero prezioso. Non convince molto la gestione in corso d’opera da parte del tecnico azzurro; esclusa la sostituzione inevitabile di Kouamè, le scelte poco convincono con il cambio tra Solbakken ed Esposito che – per quanto spiegato ieri da D’Aversa – lascia ampi dubbi. Vero che in panchina non c’era certo una scelta enorme, ma nel calcio dei cinque cambi, in una partita come quella di ieri, fa un po’ specie averne visti soltanto tre. Di per se la situazione generale, come già anche scritto, non cambia di molto ed il destino resta sempre nelle nostre mani. Facendo quello che dobbiamo, e vincendo i tre prossimi scontri diretti in casa, con poi il “bonus” Monza, non ci dovrebbero essere problemi per staccare il biglietto della prossima serie A. Certo è che le gare vanno vinte e per essere vinte è imprescindibile fare gol. Qualcosa in più deve quindi essere dato, da tutti, mettendo da parte quelle che possano essere le legittime frustrazione (vale per la società e per l’opinione pubblica) e provando a fare tutto il possibile. Non ci dimentichiamo mai come è arrivata la salvezza lo scorso anno e non ci dimentichiamo nemmeno mai che siamo al quarto anno di serie A consecutivo. Questo non vuol dire che va bene tutto, assolutamente no, ma semplicemente che c’è da fare il possibile per arrivare in fondo poi, a bocce ferme la stagione verrà giudica per come conclusasi, mettendo dentro anche la gestione della Coppa Italia.

Dopo la gara di Coppa Italia D’Aversa torna alla formazione titolare e quindi si rivedono Viti e Goglichidze dietro, Grassi ed Henderson in mediana e Kouame davanti. L’Empoli parte bene e ha una grande occasione dopo appena cinque minuti, con una palla illuminante di Esposito che mette a tu per tu Cacace con Caprile, ma invece di calicare il neozelandese cerca il passaggio a rimorchio che però finisce in possesso del Cagliari. Il primi squillo del Cagliari arriva all’11, con un tiro cross da posizione defilata di Luvumbo, controlla l’uscita Vasquez. L’Empoli è più vivo e si rende ancora pericoloso al 19′ in ripartenza, il pallone arriva al limite dell’area per Henderson che carica il destro, decisiva la deviazione di Adopo che toglie il pallone dallo specchio della porta. Al 25′ ancora scozzese protagonista, con un tiro direttamente da calcio d’angolo dove Caprile fa un passo indietro e smanaccia come può. Al 30′ ci prova Esposito a far male con una grande giocata in area, ma al momento del tiro sia il ribalzo del pallone che la chisuria di Mina non gli permetto di concludere in porta. Anche nella ripresa l’Empoli si dimostra più reattivo, ma nonostante ciò le occasioni latitano. Al 59′ gli azzurri provano a far male con una punizione dalla distanza di Sambia, l’ex Salernitana calcia benissimo e sfiora il gran gol. L’Empoli si rende ancora pericoloso al 66′, fa tutto bene Esposito poi arriva Cacace che conclude di potenza, anticipando lo stesso compagno di squadra con Caprile che devia con i piedi. Al 78′ grande occasione ancora per l’Empoli con un colpo di testa di Ebuhei salvato sulla linea da Caprile ma al momento del cross di Colombo la palla era uscita e quindi azione che viene annullata. E’ di fatto l’ultima azione degna di nota di una partita che ha regalato poche emozioni.