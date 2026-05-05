Si avvicina sempre di più l’appuntamento con l’ultima giornata di campionato, parlando chiaramente di regular season visto che, potenzialmente, potrebbe esserci anche un’appendice. Una situazione che ci auguriamo di evitare, perché significherebbe tornare da Monza con la salvezza già in tasca. Prosegue intanto il lavoro di Fabio Caserta in vista del delicato impegno di venerdì sera alle ore 20.30. Di fronte ci sarà il Monza, attualmente terzo in classifica con 75 punti. Una gara in cui le motivazioni dovranno fare la differenza: l’Empoli non potrà permettersi di scendere in campo facendo calcoli, ma dovrà avere ben chiaro che il destino è ancora nelle proprie mani.

Dal punto di vista del lavoro sul campo, la sensazione resta quella di una conferma del 3-5-2 anche per la trasferta brianzola. Qualcosa potrebbe cambiare dalla cintola in su, ma la difesa a tre dovrebbe essere riproposta con gli stessi interpreti delle ultime uscite: Guarino, Romagnoli e Lovato. Non mancano, ovviamente, i ballottaggi, anche in funzione delle condizioni fisiche di alcuni elementi. A partire da Salvatore Elia che al momento sembra più indirizzato a partire dalla panchina per poi entrare a gara in corso. Qualora però dovesse recuperare pienamente, non è escluso di vederlo agire lungo la corsia di sinistra. Da evidenziare che Ceesay ieri a lavorato a parte ma non sembrano esserci particolari problemi. Considerando che Ebuehi è out, sulla corsia destra di centrocampo dovrebbe rivedersi Antonio Candela. Altro duello è quello tra Dell’Innocenti ed Haas, mentre in cabina di regia dovrebbe essere confermato il fosforo di Yepes. In avanti, accanto a Shpendi, potrebbe non esserci Nasti — uscito non al meglio dalla gara contro il Venezia — e si apre quindi un ballottaggio tra Popov e Fila.

Le soluzioni, in ogni caso, non mancano. Caserta ci ha abituato a scelte spesso imprevedibili, con formazioni che cambiano di settimana in settimana, rendendo complicato anche anticipare la probabile della vigilia. È quindi lecito attendersi qualche variazione rispetto a quelle che oggi sono le sensazioni. Purtroppo, come già evidenziato, a Monza non potrà esserci il sostegno del tifo azzurro, che siamo certi si sarebbe mosso in massa vista l’importanza della sfida. La squadra continuerà ad allenarsi fino alla rifinitura di giovedì, che ancora una volta ci auguriamo possa essere svolta a porte aperte, per permettere ai tifosi di far sentire la propria vicinanza al gruppo prima della partenza per la Brianza.