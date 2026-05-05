|I PIU
|I MENO
|– Essere artefici del proprio destino
|– La qualità tecnica del Monza
|– La vittoria contro l’Avellino ha ridato fiducia al gruppo
|– Le ultime trasferte non sono andate bene
L’Empoli si prepara ad affrontare l’ultima trasferta della “regular season”, contro un Monza che rimane in corsa per la Serie A, anche se con residue speranze. Indubbiamente la vittoria interna contro l’Avellino ha ridato slancio e fiducia al gruppo azzurro, che è tornato artefice del proprio destino.
Di contro, affrontiamo una squadra di grande qualità, che ha conservato molti giocatori dello scorso anno e che a inizio stagione puntava decisamente a tornare in A. Inoltre, le ultime trasferte dell’Empoli non sono andate molto bene: in otto confronti, abbiamo ottenuto solo due pareggi (a Frosinone e a La Spezia) e, in particolare, nelle ultime tre non abbiamo mai segnato.
Il Monza al 99% non va in A direttamente…. e per essere certi del terzo posto hanno bisogno di un punto …. fino al 60esimo spero che resti sullo 0-0, poi dipende per loro da Venezia e Frosinone…. per quanto riguarda noi, io guarderei solo a Bolzano!!!
io penso invece che loro puntano alla vittoria ..nel calcio non si sa mai e per loro meglio vincere e solo dopo guarda il risultato del Frosinone. e poi considera che dietro hanno pure il Palermo che se vince li sorpassa ..non capisco per nomini il venezia che è gia promosso…anche se vincesse il Monza mai supererebbe i lagunari
Il Palermo gioca a Venezia! Al Monza interessa il punto, molto improbabile che il Frosinone perda in casa. Noi dobbiamo sperare che il Frosinone vada subito in vantaggio e tenere lo 0 a 0 fino a 10 minuti dalla fine.
esatto
Più che i calcoli che possono fare loro, che ormai riguardano il terzo posto, il Monza nelle ultime gare sembra in calo di condizione che speriamo continui anche in questa ultima giornata.
Noi dobbiamo fare una gare concentrati e compatti al 300%, poi vedremo cosa uscirà fuori dagli altri campi, in particolare- sono d’accordo con Riccardo- con quello del SudTirol…
Lo volete sape’? Io sono contento anche dello spareggio col Bari. Abbiamo dominato i pugliesi sia in casa che fuori.
Effettivamente l’unica squadra che ho visto inferiore.
Ma non si sa mai.
Sai che bello stare in relax e vederli da fuori play-out e play-off.
Poi ci hanno già deluso i ragazzi, non vorrei che la partita con Avellino avesse buttato un po di fumo negli occhi, su una squadra che può farsi male da sola in ogni circostanza
Quasi per certo la banca rotta della Juve Stabia , dove si trovava in amministrazione giudiziaria , e stato venduto per 1 euro dove non poteva essere venduto , c’è di mezzo un regime mafioso , e quasi impossibile che venga salvata !
Enrico hai un link o qualcosa di simile? dove lo hai letto?
TMW
Krakow ci sono decine di articoli… ma la cosa losca che e stato fatto sotto amministrazione giudiziaria , ci pensi la stessa giustizia e stata raggirata …
poi o nella vita se visto di tutto , ma se l’anno scorso per molto meno hanno fatto fuori il Brescia !
ma poi che figura ci fa la giustizia 😂🤣😂
La partita con l’Avellino non fa testo…fa più fede quella con l’Entella!…anch’io penso che a Monza sia un pareggio e che quindi ci giochiamo lo spareggio con il Bari (penso) con un punto di vantaggio e quindi con la possibilità di salvarci anche con due pareggi…concordo che, forse, il Bari è l’unica squadra peggio di noi…se dovessimo andare ai play out con il Pescara sarebbe un grosso problema!
il Bari a Catanzaro fa un punto sicuro…. con il rigore sbagliato (e non tirato da Insigne), il Pescara si è autoescluso anche vincendo con lo Spezia….