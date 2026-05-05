I PIU I MENO – Essere artefici del proprio destino – La qualità tecnica del Monza – La vittoria contro l’Avellino ha ridato fiducia al gruppo – Le ultime trasferte non sono andate bene

L’Empoli si prepara ad affrontare l’ultima trasferta della “regular season”, contro un Monza che rimane in corsa per la Serie A, anche se con residue speranze. Indubbiamente la vittoria interna contro l’Avellino ha ridato slancio e fiducia al gruppo azzurro, che è tornato artefice del proprio destino.

Di contro, affrontiamo una squadra di grande qualità, che ha conservato molti giocatori dello scorso anno e che a inizio stagione puntava decisamente a tornare in A. Inoltre, le ultime trasferte dell’Empoli non sono andate molto bene: in otto confronti, abbiamo ottenuto solo due pareggi (a Frosinone e a La Spezia) e, in particolare, nelle ultime tre non abbiamo mai segnato.