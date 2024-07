Domani l’Empoli scenderà in campo per la prima amichevole estiva, un appuntamento atteso con curiosità dai tifosi che finalmente potranno vedere all’opera la squadra in costruzione di Roberto D’Aversa. Dopo appena una settimana di preparazione, questo test rappresenta un primo assaggio del lavoro che il nuovo tecnico sta portando avanti con il gruppo. La partita contro il Castelfiorentino (a Petroio ore 18:30), squadra che milita nel campionato di Promozione, va presa con le dovute precauzioni. L’Empoli, ancora in una fase embrionale di preparazione, non può essere giudicato solo da questa partita. Dalla prima amichevole alla prima gara ufficiale, e ancora di più alla chiusura del mercato, la squadra subirà inevitabilmente molte trasformazioni. Nonostante ciò, non mancheranno spunti di interesse da osservare.

Una delle principali curiosità riguarda il modulo che D’Aversa deciderà di adottare. Se durante i primi allenamenti la sensazione è stata quella di un possibile 4-3-3, non è escluso che il tecnico possa sperimentare altre soluzioni tattiche. Questa amichevole sarà un’occasione per vedere come la squadra si adatterà alle nuove indicazioni e se emergeranno sinergie particolari tra i giocatori. Particolare attenzione sarà rivolta a due giocatori molto amati dalla tifoseria: Liam Henderson e Nicolas Haas. Entrambi stanno mostrando ottime cose in allenamento, e rivederli in azione con la maglia azzurra sarà sicuramente motivo di gioia.

Domani sarà anche l’occasione per il nuovo allenatore di entrare in contatto con la parte più calorosa della tifoseria. Il primo saluto ufficiale sarà un momento significativo, capace di creare quel legame necessario tra squadra, allenatore e tifosi per affrontare al meglio la stagione. Sebbene la partita di domani sia solo un test preliminare, offre comunque interessanti spunti di riflessione. Osservare il modulo adottato da D’Aversa, le sinergie tra i giocatori e la risposta del gruppo alle prime indicazioni tattiche, sarà fondamentale per capire la direzione che l’Empoli potrà prendere nelle prossime settimane. Sarà poi da capire se D’Aversa manderà in campo un undici più titolare o mescolerà le carte. Proviamo, più per gioco, a mettere in campo la probabile miglior formazione:

4-3-3: Perisan; Donati; Goglichidze, Guarino, Pezzella; Fazzini, Haas, Henderson; Gyasi, Caputo, Shpendi.