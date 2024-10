Domenica al Castellani arriverà il Napoli e tra gli ex, oltre al capitano Giovanni Di Lorenzo, ci sarà anche Elia Caprile. Il portiere lo scorso anno ha indossato la maglia azzurra dell’Empoli disputando 23 partite e finendo una stagione con ottime prestazioni che hanno portato una miracolosa salvezza dopo che l’avvio di stagione fu condizionato da un grave infortunio che lo tenne ai box per alcuni mesi.

In estate è tornato al Napoli per fine prestito ed è rimasto per giocarsi il posto con Meret nonostante alcune offerte da società di Serie A. Complice un infortunio proprio di Meret, Caprile ha fatto il suo debutto alla quinta giornata a Torino con la Juve giocando poi da titolare anche la doppia gara in casa contro Monza e Como con prestazioni sempre positive.

Adesso Meret è praticamente guarito dall’infortunio ma secondo quanto arriva da Napoli, Antonio Conte dovrebbe far giocare titolare ancora Elia nella gara di domenica con l’Empoli in quella che per lui non sarà una gara come le altre.