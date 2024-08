Si riprende a far sul serio e domani sera, per il nuovo Empoli di Roberto D’Aversa, ci sarà il primo impegno ufficiali. Al Castellani arriva il Catanzaro per i trentaduesimi – nostro primo turno – di Coppa Italia. Nelle ultime due stagioni questo impegno ci ha visto sconfitti, la speranza è che il trend possa cambiare e si possa andare avanti nel tabellone.

In casa azzurra non ci sono particolari novità rispetto a quanto raccontato nel corso della settimana. Sarà quello del 3-4-2-1 il primo abito ufficiale per i nostri. Anche a livello di formazione non ci sono particolari dubbi, l’undici dovrebbe somigliare molto a quello visto sabato scorso. In difesa Goglichidze dovrebbe essere preferito a Guarino, cosi come in mezzo Pezzella avanti su Cacace e Gyasi su Stojanovic. Grassi dovrebbe partire dalla panchina. Davanti si dovrebbe rivedere Caputo dal primo minuto. Walu tra i convocati.

Gli indisponibili sono: Ebuehi, Belardinelli, Zurkowski, Perisa, Nabian.

Mister D’Aversa vuole il risultato, in questo anche però una crescita rispetto al lavoro del precampionato

Dovrebbe essere un 4-2-3-1 il modulo del Catanzaro che, da quest’anno, ha in Fabio Caserta la guida tecnica. Non ci sono al momento indisponibilità nelle fila dei calabresi. Davanti a Pigliacelli dovremo vedere come centrali Scognamiglio e Antonini, con Situm e Bonini a fungere da terzini. Petriccione e Pompetti davanti alla difesa con poi il trio di trequartisti composto da Pagano, Iemmello, Bisci con poi Pittarello terminale offensivo.

Il tecnico Caserta parla di gara ovviamente impegnativa, vista la categoria di differenza, ma un primo test per capire condizione e motivazione dei suoi.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-4-2-1: Vasquez; Ismajli, Goglichidze, Viti; Gyasi, Haas, Henderson, Pezzella; Fazzini, Esposito; Caputo.

4-2-3-1: Pigliacelli; Situm, Scognamiglio, Antonini, Bonini; Petriccione, Pompetti; Pagano, Iemmello, Bisci; Pittarello.