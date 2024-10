Si torna in campo dopo pochi giorni ed al Castellani arriva l’Inter per una gara molto complicata. Vediamo le ultime.

In casa azzurra non ci si dovrebbe discostare dal 3-4-2-1 come modulo di partenza, anche se potrebbe non essere da escludere un 3-5-2 più difensivo. Molto importante sarà capire le condizioni fisiche di alcuni singoli, da li si potrà poi sviluppare la formazione che scenderà in campo. La sensazione è che in mezzo Henderson possa partire dal primo minuto, anche Maleh potrebbe avere la sua occasione. In difesa De Sciglio potrebbe rilevare Viti. Sugli esterni e davanti non ci dovrebbero essere novità, l’unica idea potrebbe essere Cacace per far rifiatare Pezzella. Ancora out Esposito.

Gli indisponibili sono: Ebuehi, Zurkowski, Esposito, Perisan, Sazonov.

Mister D’Aversa parla di una gara che si prepara da se contro una formazione forte. L’Empoli dovrà mettere oltre il suo massimo per provare ad uscire indenne.

Sarà un 3-5-2 quello che Inzaghi manderà in campo. Rispetto al pirotecnico pareggio con la Juve non dovrebbe cambiare moltissimo, con Bisseck dentro per Pavard e l’ex Asllani per Mkhitaryan. Restando in tema di ex si dovrebbe vedere in campo Zielinski e Dimarco, in panchina Frattesi. Il duo d’attacco sarà ancora composto da Lautaro e Thuram. Non della partita Calhanoglu, Carolos Augusto ed Acerbi.

Il tecnico Inzaghi non ha ancora parlato mentre andiamo online.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-4-2-1: Vasquez; Goglichidze, Ismajli, De Sciglio; Gyasi, Henderson, Maleh, Pezzella; Fazzini, Solbakken; Colombo.

3-5-2: Sommer; Bisseck, De Vrji, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Thuram.