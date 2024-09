Dopo la sosta per le nazionali, riprende il campionato. Si riparte con il botto, visto che al Castellani arriva la Juve di Thiago Motta. Per gli azzurri l’occasione di confermare quanto di buono fatto vedere nelle prime tre gare, con ovviamente un risultato che sappiamo non dover essere obbligatorio. Vediamo le ultime.

In casa azzurra si fanno i conti con l’assenza di Jacopo Fazzini. Proprio per questo potrebbe esserci un “piano B” a livello tattico, con magari un 3-5-2 con un centrocampista in più. Sulla carta, però, si dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1, e dietro a Colombo dovrebbero agire Solbakken ed Esposito. In mezzo si dovrebbe rivedere Maleh dall’inizio sul centro sinistra. Dovrebbe cambiare poco anche in difesa, visto che De Sciglio andrà in panchina ma non entrerà, spazio quindi ancora a Goglichidze. Ovviamente, come specifica anche DAversa, si dovrà valutare bene i rientranti dalle nazionali. Se, come detto all’inizio, dovesse essere 3-5-2, si dovrebbe vedere Henderson con la rinuncia ad uno tra Esposito e Solbakken.

Gli indisponibili sono: Perisan, Ebuehi, Zurkowski, Belardinelli, Fazzini

Mister D’Aversa si gode il momento ma non vuole che questo si trasformi in presunzione. C’è voglia di continuare a stupire.

In casa Juve Motta (sarà un 4-2-3-1) recupera Adzic, Thuram e Weah, che partiranno tutti dalla panchina. Ancora out Milik, mentre Conceiçao, infortunatosi in nazionale, dovrebbe tornare a disposizione a inizio ottobre. Pronti al debutto da titolari Douglas Luiz e Koopmeiners. Ballottaggio in difesa tra Savona e Danilo, attenzione però anche a Kalulu. Vlahovic sarà il terminale offensivo.

Il tecnico Motta non ha ancora parlato mentre andiamo online.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili fomazioni:

3-4-2-1: Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Solbakken, Esposito; Colombo.

4-2-3-1: Di Gregorio; Savona, Gatti, Bremer, Cabal; Locatelli, Douglas Luiz; Cambiaso, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.