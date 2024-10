Torna il campionato dopo la sosta per le nazionali ed al Castellani arriva la capolista. Il Napoli di Antonio Conte infatti sarà l’avversario degli azzurri che riprendono il loro cammino dopo il primo stop stagionale. Vediamo le ultime.

Roberto D’Aversa dovrebbe essere orientato ad un 3-4-2-1 (assetto che si trasforma facilmente in un 3-5-2) come modulo, con una formazione che dovrebbe ricalcare per buona parte quella vista a Roma all’inizio. Il dubbio principale riguarda Mattia Viti, se l’ex Primavera sarà considerato abile al 101% andrà in campo, altrimenti si potrebbe vedere De Sciglio. Rispetto alla formazione che è scesa in campo contro la Lazio, la “novità” dovrebbe essere rappresentata da Colombo; l’ex Milan si dovrebbe riprendere il suo posto con Esposito e Fazzini a supporto. Altra situazione in dubbio è quella che vede un ballottaggio tra Henderson ed Anjorin, lo scozzese potrebbe essere preferito all’inglese. Alla fine nè Maleh, nè Zurkowski saranno convocati; forse Belardinelli.

Gli indisponibili sono: Ebuehi, Belardinelli ?, Perisan, Sazonov. Maleh, Zurkowski.

In conferenza ha parlato mister Sullo poiché D’Aversa non sta molto bene. Quella di domani sarà una gara difficile, la squadra ha ammortizzato bene la prima sconfitta e metterà tutto dentro per creare problemi alla capolista.

Sarà un 4-3-3 quello di Conte che vedremo domani. L’unico dubbio di formazione sembrerebbe essere legato al ruolo del terzino sinistro, dove l’ex Spinazzola si gioca con la maglia con Olivera. Per il resto non parrebbero esserci dubbi, con in campo altri due ex come Caprile, in porta, e Di Lorenzo, terzino destro. Il tridente d’attacco vedrà Politano, Lukaku e Kvara. Non saranno del match gli infortunati Meret e Lobotka, ma nemmeno l’altro ex azzurro, Mario Rui, che di fatto è fuori rosa.

Conte elogia l’Empoli e l’amico D’Aversa, parla di gara difficile contro una squadra molto organizzata.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-4-2-1: Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo.

4-3-3: Caprile; Di Lorenzo, Rrhamani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, Mctominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.