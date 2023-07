EMPOLI 8 CASTELFIORENTINO 0

18′ Piccoli; 29′ Cacace; 31′ Fazzini; 32′ Haas; 35′ Fazzini; 39′ Piccoli; 42′ Grassi; 61′ Crociata

EMPOLI (4-2-3-1): Perisan (63′ Stubljar); Donati (60′ Stassin), Walukiewicz (46′ Marianucci), Luperto (60′ Indragoli), Cacace (60′ Rizza); Grassi (60′ Degli Innocenti), Haas (46′ Ekong); Fazzini (46′ Crociata), Baldanzi (46′ Renzi), Henderson (60′ Ignacchiti); Piccoli (60′ Kaczmarsi).

A Disp: Chiorra.

Allenatore : Paolo Zanetti

CASTELFIORENTINO: Lupi, Maltinti, Casanova, Benvenuti, Mancini, Campatelli, Nidiaci, Boni, Ferretti, Pieracci, Bruni

A Disp: Bruni, Salucci, Baragli, Fall, Duranti, Tanzini, Reale, Ercoli, Castaldi.

ARBITRO: Sig. Balducci di Empoli. Assistenti: Jordan/Cardini

LIVE MATCH

17′ – Crociata calcia un angolo, palla in area, si accende una mischia con fallo su Kaczmarski che non viene rilevato.

15′ – GOL DELL’EMPOLI: Crociata impatta di testa su cross di Renzi da destra.

14′ – Henderson ci prova due volte dal limite: prima trova un difensore, poi fuori.

12′ – Fase di stanca nel match.

6′ – Punizione azzurra al vertice sinistro dell’area. Calcia Cacace mettendo il pallone sopra la traversa.

2° Tempo

45′ – Si chiude il primo tempo con gli azzurri avanti 7-0.

45′ – Fazzini parte da solo in contropiede, arriva davanti al portiere ma calcia fuori.

42′ – GOL DELL’EMPOLI: Baldanzi entra in area da destra, servizio per Grassi che tira colpendo un difensore in maglia gialla, palla ancora a Grassi che non sbaglia.

39′ – GOL DELL’EMPOLI: Cacace da sinistra serve Piccoli che non sbaglia il rigore in movimento.

35′ – GOL DELL’EMPOLI: Donati affonda a destra, palla in mezzo per l’accorrente Fazzini che con un rasoterra pesca l’angolino alla sinistra del portiere.

32′ – GOL DELL’EMPOLI: Haas riceve al vertice sinistro dell’area e conclude bucando il portiere.

31′ – GOL DELL’EMPOLI: Cacace spinge a sinistra, il suo tiro è respinto da portiere, arriva di testa Fazzini che insacca a porta vuota.

29′ – GOL DELL’EMPOLI. Baldanzi tenta il tiro a giro, si supera il portiere avversario, la palla resta agli azzurri che affondano a sinistra con Cacace che trova l’agolo giusto.

25′ – Henderson batte l’angolo, ci va di piatto Luperto con la sfera che va sull’esterno della rete.

23′ – Fendente di Cacace che che trova una deviazione con palla di poco sopra la traversa.

20′ – Le squadre si fermano per rinfrescarsi.

18′ – GOL DELL’EMPOLI. Cross di Fazzini da destra, Piccoli di testa insacca.

17′ – Rasoterra di Haas che impegna il portiere castellano che devia in angolo.

14′ – Ci prova adesso Piccoli dalla media distanza trovando una deviazione in corner.

13′ – Baldanzi scarica per Henderson che va al tiro facendo la barba al palo.

9′ – Ancora Cacace che va al tiro, deviazione che rischia di ingannare il portiere ma poi ci arriva.

7’ – Calcia il rigore Piccoli e colpisce il palo!!!

6’ – Rigore per l’Empoli. Fallo di Campatelli su Baldanzi.

5’ – Ci prova Cacace dal limite, deviazione ed altro angolo

3’ – Primo angolo del match lo trova Cacace sulla sinistra

0′ – Si parte con la prima amichevole della stagione e con il primo undici che si schiera con il 4-3-2-1. Da segnalare l’assenza di Bandinelli che si è allenato da solo prima della gara. Assente anche Maldini per un problema muscolare che si trascina dallo scorso anno. Assenti poi Ebuehi per febbre e Marin per un problema fisico.

1° Tempo