Gara di importanza capitale quella che si giocherà domani al Castellani. I punti in palio, nello scontro diretto con il Frosinone, potrebbero mettere una seria ipoteca sull’obiettivo di stagione, cosi come, di contro, potrebbero portarci ad un finale davvero pericoloso. Vediamo le ultime.

Davide Nicola dovrebbe portare avanti il progetto tattico del 3-4-2-1. In difesa, viste le non poche assenze, si dovrebbe vedere Cacace a chiudere il terzetto davanti a Caprile. In mezzo potrebbe essere anche riproposto lo stesso quartetto di Bergamo, anche ci sono un paio di ballottaggi vivi: Grassi/Marin e Maleh/Bastoni. In avanti invece Cambiaghi dovrebbe ritrovare Zurkowski al suo fianco, con poi Niang a fungere da terminale offensivo.

Gli indisponibili sono: Walikiewicz, Ismajli ?, Ebuehi, Cerri, Berisha, Belardinelli.

Mister Nicola parla di gara non determinante ma nella quale l’Empoli dovrà essere padrone della propria prestazione

Sarà un 3-4-2-1 anche quello che sciorinerà il Frosinone. L’assenza pensante è quella del portiere Turati, sostituito da Cerofolini. Okoli potrebbe recuperare e partire dalla panchina. La formazione canarina sembra fatta senza particolari ballottaggi, con Cheddira puntero e la coppia Soulè-Brescianini a supporto. In campo il grande ex, Romagnoli, dalla panchina l’altro ex. Marchizza. Altri assenti forzati sono Oyono e Lusuardi.

Eusebio Di Francesco parla di gara importante e di un Empoli rafforzato dall’arrivo di Nicola.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-4-2-1: Caprile; Bereszynski, Luperto, Cacace; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Niang.

3-4-2-1: Cerofolini; Lirola, Romagnoli, Bonifazi; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Soulè, Brescianini; Cheddira.