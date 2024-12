In campo domani sera al “Franchi” di Firenze per il derby di Coppa Italia che vale un posto nei quarti di finale della coppa nazionale. Si giocherà a pochi giorni dal brutto episodio che ha colpito Edoardo Bove, una gara che sarebbe potuta anche essere rimandata ma che la squadra viola ha voluto invece giocare viste anche le migliori condizioni del compagno.

In casa azzurra da capire se si andrà con il 3-5-2 Con Sambia ed Esposito davanti. Ovviamente, per il possibile, si farà un po’ di turn over ed in questo Marianucci dovrebbe partire dal primo minuti per Goglichidze. A centrocampo, dove siamo più corti per via delle non poche assenze, si dovrebbe vedere Cacace sulla sinistra con le conferme di Gyasi, Anjorin, Hendersone Maleh. Ovviamente il tecnico D’Aversa potrebbe anche azzardare situazioni diverse. In porta andrà Seghetti.

Gli indisponibili sono: Haas, De Sciglio, Fazzini, Grassi, Ebuehi, Zurkowski, Sazonov, Brancolini.

Mister D’Aversa conferma il turn over e le difficoltà nell’affrontare una squadra in forma come la Fiorentina. Espressa ovviamente vicinanza a Bove.

Dovrebbe essere un 4-2-3-1 quello che Palladino manderà in campo. In porta ci sarà l’ex Terracciano mentre in difesa Kayode è in vantaggio su Dodo, al centro si dovrebbe rivedere Pongracic, affiancato da uno tra Comuzzo e Ranieri. Sulla sinistra chance per l’altro ex, Parisi, per far rifiatare Gosens. A centrocampo, senza Bove e Richardson non ancora al meglio, si giocano una maglia Cataldi ed Adli per affiancare Mandragora, ma occhio anche all’esperimento Quarta, che ha funzionato in Conference e potrebbe essere riproposto. Sulla trequarti spazio a Sottil, Beltran e Ikonè, con Gudmundsson pronto a subentrare per rimettere minuti nelle gambe. Davanti Kouame è in vantaggio su Kean.

Il tecnico Palladino non ha parlato nel momento in cui andiamo online.

Queste quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

4-2-3-1: Terracciano; Kayode, Comuzzo, Pongracic, Parisi; Adli, Cataldi; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouamé. All. Palladino.

3-4-2-1: Seghetti; Marianucci, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Henderson, Maleh, Cacace; Esposito, Sambia.