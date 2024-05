I PIÙ

– Nicola crede ancora nella salvezza

– La Lazio è una squadra altalenante I MENO

– La tradizione sfavorevole all’Olimpico

– L’amor proprio della Lazio

Il primo a credere ancora nella salvezza è mister Nicola, che sta continuando a pungolare i suoi ragazzi nonostante le difficoltà. Inoltre quest’anno la Lazio è una squadra altalenante: certamente fortissima dal punto di vista tecnico, ma non insuperabile.

All’Olimpico l’Empoli non ha mai vinto e la tradizione è quindi sfavorevolissima. Gli azzurri affronteranno una squadra che, oltre a essere tecnicamente più forte, dovrà giocare al massimo per difendere l’amor proprio e per risollevare i propri tifosi.