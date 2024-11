Si è rivisto sul terreno di gioco Luca Belardinelli, il fantasista che aveva incantato da giovanissimo nella Primavera dell’Empoli nella stagione 2018/2019 ma che non è mai riuscito a sbocciare veramente causa i tanti infortuni subiti che lo hanno tenuto fuori a lungo. In quella prima stagione aveva solo 17 anni e in 26 presenze realizzò 5 gol ed un assist, facendo ben sperare tifosi e società grazie alle sue giocate. Già dalla stagione successiva iniziano i primi problemi fisici che non gli permettono di scender in campo per più di 16 partite dove realizza 1 gol e 5 assist. Nella stagione 20/21 disputa una buona stagione e viene finalmente ritenuto pronto per il grande salto. Va allora in prestito alla Pro Vercelli in Serie C e l’anno dopo approda alla Sudtirol appena promossa in Serie B, dove gioca ben 31 partite tra tutte le competizioni con anche due gol e due assist. Proprio quando sembrava ormai in procinto di far parte della prima squadra dell’Empoli arriva l’infortunio grosso con la maglia dei bolzanini. Arriva ad Empoli quindi già infortunato e non potendosi mettere a disposizione di Paolo Zanetti. Durante il suo recupero, a gennaio, c’è un’importante ricaduta che lo mette definitivamente fuori per tutta la stagione. Eccoci a quest’estate dove, con un Empoli in ricostruzione, il suo era uno dei nomi sotto osservazione speciale da parte del nuovo ds Gemmi e del nuovo allenatore D’Aversa. L’estate parte da “fuori rosa” per il problema che ancora non è rientrato ma, giorno giorno, allenamento dopo allenamento, la condizione atletica torna ad essere buona. Rimane fuori fino al match della prima squadra contro il Parma dove è tornato tra i disponibili ma, così come nella partita dopo contro l’Inter, non è sceso in campo. Oggi invece ha giocato dal primo minuto nel match di Campionato Primavera 1 contro la Juventus, rimanendo in campo circa 60 minuti. Da quello che si è visto il giocatore è apparso motivato e ancora a suo agio in campo, pur mancandogli chiaramente il ritmo partita visti i pochi minuti nella gambe. Nel primo tempo è arrivato a concludere 3 volte sempre con dei colpi di testa ma solo in un’occasione ha trovato la porta. Nel complesso la sua prestazione è stata buona e ci auguriamo che gradualmente possa tornare a fare parte del gruppo della prima squadra ed esordire finalmente in Serie A dopo anni di attesa.