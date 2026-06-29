Se fra tutti gli elementi che dopodomani non saranno più ufficialmente calciatori dell’Empoli per scadenza di contratto (compresi i fine prestito) potessimo trattenerne uno a nostra scelta, crediamo di non sbagliare dicendo che ci sarebbe un plebiscito verso Andrea Fulignati. Il portiere montelupino è stato, nella stagione appena conclusa, indubbiamente il migliore degli azzurri. Al di là delle sue indiscutibili qualità tecniche, in un’annata molto particolare, è stato tra i pochi a dimostrare un carattere davvero importante e quell’attaccamento che serviva per riuscire a tirare fuori le castagne dal fuoco. Non a caso è stato lui ad aggiudicarsi il premio dedicato alla memoria di Emiliano Del Rosso.

Abbiamo già dedicato diversi articoli alla situazione legata a Fulignati e, più in generale, ai possibili portieri dell’Empoli del prossimo anno, spiegando come sia davvero difficile immaginare Andrea ancora a difendere la porta azzurra. Il motivo è semplice: Fulignati non è un calciatore di proprietà dell’Empoli, ma della Cremonese. E proprio la retrocessione dei grigiorossi in Serie B cambia sensibilmente lo scenario, perché il club lombardo si ritrova nuovamente tra le mani quello che possiamo tranquillamente definire uno dei migliori portieri dell’intera categoria. A questo si aggiunge un ulteriore elemento che ci viene riferito da attenti colleghi vicini alle vicende della Cremonese e che, qualora trovasse conferma, ridurrebbe praticamente a zero le speranze di rivedere Fulignati in azzurro. Il club grigiorosso, infatti, non sembrerebbe intenzionato a limitarsi al semplice rientro del portiere alla base, come previsto dal contratto, ma starebbe valutando anche un prolungamento dell’accordo, andando così a blindarne ulteriormente la posizione in vista della prossima stagione.

Non è certo un mistero che la Cremonese voglia puntare con decisione all’immediato ritorno in Serie A e ripartire da un portiere del valore di Fulignati rappresenterebbe una scelta assolutamente logica. Chiaramente continueremo a seguire l’evoluzione della situazione, ma, ad oggi, crediamo che il suo futuro abbia il 99% di possibilità di proseguire lungo questo percorso naturale, dettato da tutto quello che abbiamo già raccontato nelle scorse settimane. Poi, se l’estate, che per il momento in casa azzurra sembra piuttosto avara di regali e di sogni, dovesse riservare qualche sorpresa oggi difficile anche solo da immaginare, lo vedremo e lo racconteremo.