Le prime manovre di mercato iniziano a muoversi anche attorno ai giocatori dell’Empoli non chiacchierati fin qui, tra questi c’è anche quello di Joseph Ceesay. Sul nazionale gambiano, infatti, si registra l’interesse del Bari, club appena retrocesso in Serie C dopo la sconfitta nel playout contro il Sudtirol. Al momento, però, non c’è una vera e propria trattativa. Da quanto raccolto, il club pugliese si è limitato ad una presa di informazioni con l’entourage del calciatore per capire la situazione e valutare la fattibilità di un’eventuale operazione. Non risultano invece contatti diretti tra Bari ed Empoli.

Per quanto riguarda il futuro dell’esterno classe 1998, la sensazione è che, salvo offerte particolarmente importanti, Ceesay possa rappresentare uno dei punti di riferimento della rosa che si sta costruendo in vista della prossima stagione. L’Empoli avrà un gruppo profondamente rinnovato e mediamente giovane, motivo per cui la presenza di elementi con una certa esperienza potrebbe rivelarsi preziosa anche all’interno dello spogliatoio. La stagione appena conclusa del gambiano è stata però caratterizzata da un rendimento estremamente altalenante. In alcune occasioni ha dato l’impressione di poter essere un giocatore capace di fare la differenza, mettendo in mostra accelerazione, qualità nel possesso e anche una conclusione interessante. In altre partite, invece, è apparso quasi impalpabile, senza riuscire ad incidere né in fase offensiva né nella continuità della prestazione.

È proprio questo l’aspetto sul quale Ceesay, dovesse restare in azzurro, sarà chiamato a fare un salto di qualità. Le caratteristiche non sono mai state in discussione, ma adesso servirà dimostrare con maggiore continuità che il suo valore è superiore a quanto espresso nella passata stagione. L’Empoli continua a credere nelle sue potenzialità e, ad oggi, l’idea è quella di ripartire anche da lui. Il Bari resta alla finestra, ma per il momento il tutto si limita ad un semplice interesse esplorativo. Eventuali sviluppi, se ci saranno, passeranno inevitabilmente da un confronto tra le due società, contatto che ad oggi non risulta ancora avvenuto.