Le prime manovre di mercato iniziano a muoversi anche attorno ai giocatori dell’Empoli non chiacchierati fin qui, tra questi c’è anche quello di Joseph Ceesay. Sul nazionale gambiano, infatti, si registra l’interesse del Bari, club appena retrocesso in Serie C dopo la sconfitta nel playout contro il Sudtirol. Al momento, però, non c’è una vera e propria trattativa. Da quanto raccolto, il club pugliese si è limitato ad una presa di informazioni con l’entourage del calciatore per capire la situazione e valutare la fattibilità di un’eventuale operazione. Non risultano invece contatti diretti tra Bari ed Empoli.
Per quanto riguarda il futuro dell’esterno classe 1998, la sensazione è che, salvo offerte particolarmente importanti, Ceesay possa rappresentare uno dei punti di riferimento della rosa che si sta costruendo in vista della prossima stagione. L’Empoli avrà un gruppo profondamente rinnovato e mediamente giovane, motivo per cui la presenza di elementi con una certa esperienza potrebbe rivelarsi preziosa anche all’interno dello spogliatoio. La stagione appena conclusa del gambiano è stata però caratterizzata da un rendimento estremamente altalenante. In alcune occasioni ha dato l’impressione di poter essere un giocatore capace di fare la differenza, mettendo in mostra accelerazione, qualità nel possesso e anche una conclusione interessante. In altre partite, invece, è apparso quasi impalpabile, senza riuscire ad incidere né in fase offensiva né nella continuità della prestazione.
È proprio questo l’aspetto sul quale Ceesay, dovesse restare in azzurro, sarà chiamato a fare un salto di qualità. Le caratteristiche non sono mai state in discussione, ma adesso servirà dimostrare con maggiore continuità che il suo valore è superiore a quanto espresso nella passata stagione. L’Empoli continua a credere nelle sue potenzialità e, ad oggi, l’idea è quella di ripartire anche da lui. Il Bari resta alla finestra, ma per il momento il tutto si limita ad un semplice interesse esplorativo. Eventuali sviluppi, se ci saranno, passeranno inevitabilmente da un confronto tra le due società, contatto che ad oggi non risulta ancora avvenuto.
Si ma chi nell’Empoli lo stima? l’allenatore ed il DS che non ci sono più o il beatoamato ed il nuovo DS?
In questo scenario fluido non si sà assolutamente chi rimarrà e chi partirà, con la sensazione che comunque le offerte possano essere rifiutate solo dopo che i 3 (Guarino, Shpendi e Popov) abbiano portato soldi freschi.
anche questa sarà settimana di agonia…
onestamente avrebbero già rotto le scatole.
non solo non ci sono novità su fronte societario ma pure tecnico.
che tristezza. una rabbia…
Sacrificabile come tutti i giocatori in rosa. Preferisco uno più scarso ma continuo e che metta un po di garra che in Serie B è fondamentale.
Lui 2/3 delle partite ha un atteggiamento sbagliato
Ogni anno una rivoluzione…3/4 partiranno quasi subito, via i prestiti..E aspettiamo qualche insospettabile trattato dalla concorrenza.
Senza capacità di trattenere i giocatori è dura allestire squadre in campionati competitivi come la B.
Paradossalmente, sarei stato più tranquillo in C..
Spero che ci siamo novità sulla società che anche se come dice Enrico, che ogni tanto qualcuna la prende, probabilmente interverrà prevalentemente sullo stadio, darà un po’ più di solidità economica anche per certe scelte sportive…
Detto questo credo che sia il classico giocatore che abbia bisogna di allenatore che gli entra nelle corde e lo sa coinvolgere, sembra con le dovute proporzioni e ruolo diverso un pò come Leao del Milan. Con un allenatore e modulo giusto potrebbe azzeccarne 1 su 2 di partite invece che 1 su 4.
Luglio e’ alle porte e siamo senza proprieta’ , allenatore .Non si hanno notizie in merito al ritiro amichevoli , stadio , maglie nulla di nulla e’ pazzesco
la proprietà veramente ce l’hai, il solito che c’è da 35 anni
uno dei peggiori in stagione… non mi par vero che qualcuno lo voglia…
Adesso ho letto del Padova che potrebbe sganciare 4 o 5 milioni (la società azzurra gli avrebbe dato questa valutazione) per Shpendi. Io, valore giusto o no del giocatore non capisco perché venderlo. Hai un bomber da 15 reti ed è l’unico che non dovresti vendere se vuoi affrontare la B con qualche speranza di rimanerci. Se la cosa diventerà fattibile…. incassate la somma e poi a Monteboro fate festa …. datemi retta, fate festa!
Daniele se verrà venduto sarà per lo stesso motivo di sempre…ossia per la regola, da sempre valida ad Empoli, “meglio un uovo oggi che una gallina domani”. La paura che per qualche motivo il giocatore possa in seguito svalutarsi, disputando magari una stagione sottotono, oppure infortunarsi ecc. con la prospettiva quindi di non rivedere più quei soldi, ti porta a fare queste valutazioni. Mettici anche che qualcuno deve essere ceduto ogni stagione per incassare qualcosa e che quest’anno non abbondano i giocatori appettibili. Molto semplice
Perchè ovviamente si è sempre cercato più di far profitto che investire e non solo nei giovani ma anche in cartellini di giocatori da poter rivendere. NOn sempre puoi avere i pulcini d’oro….
5 milioni per uno che non sa stoppare il pallone e non sa fare un passaggio di piatto sarebbero una cifra ottima.
Andre nemmeno sphendi ti va bene e non ne buono ?! veramente dici ?!
Che persona che sei mamma mia quanta cattiveria
A dar retta a te sembra che I 15 gol di quest’anno li abbia fatti tutti di ginocchio o per rimpalli casuali. per un attaccante conta buttarla dentro e lui ha un grande senso della posizione oltre che corsa e garra. Sono d’accordo solo su una cosa: può ancora migliorare parecchio, in tutti i sensi, ma mi sembra abbastanza umile per riuscirci
Però … 15 goal li sa fare … e da un attaccante che vuoi di più? Sui fondamentali ci si può lavorare visto che non è un matusalemme … I goal o li segni … o rimani un semplice Gasparetto (senza nessuna offesa per lui naturalmente) ……………
Tieni conto che il Cesena ha venduto Berti alla Cremonese per 2,5 mln e stiamo parlando di uno dei migliori centrocampisti italiani in prospettiva e già nel giro della Nazionale Under 21 da un pò (oltretutto più giovane di Shpendi di un anno)
che schifo gente fanno proprio pena fate fate l abbonamento a queste persone
Io faccio l’abbonamento all’Empoli, non alle “persone”, come dici tu
L’empoli serve a campare quelle persone, quindi ti abboni a campare quelle persone. Meno retorica nini perchè non sei meglio di nessuno se ti abboni.
vai prendetelo è bono…la specialità della casa è la rabona…
posa il fiasco
Con Pagliuca in panca, 4 abbonamenti non verranno rinnovati …. così state ancora più larghi!!!!
grande e io tre
e io due con la famiglia corsi
Ultras Empoli silenzio eh…
Non ti ca.a nessuno, datti pace. Sfogati e poi abbozzala per un pò, mettiti all’ombra, prendi le medicine e bevi tanta acqua che sennò svagelli e scrivi le c.a.z.zate.
Desperados sul divano tieni duro finché puoi
Andate tutti al mare invece di arrovellarvi sul nulla.. l’Empoli è iscritto al campionato e quindi prima o poi arriverà allenatore, calciatori e ritiro. Se poi Riccardo e Roberto non rinnovano l’abbonamento chi se ne frega!
Io lo rinnovo il primo giorno, con o senza allenatore. male che vada ci metteranno uno delle giovanili e non mi dispiacerebbe nemmeno
Sono contento, così avete 5 posti, se non di più, a testa…. poi per farvi sentire quanto dovete urlare? si gioca sempre in trasferta….
Nooo e poi chi le fa le rabone? A parte gli scherzi, via senza problemi…
ok ma come dimostri che con lo Stadio cattedrale , la gente aumenta ?
Dai già quelli del Cittadella ci avanzerebbe !
ma poi Cittadella già tira più di Empoli …
Santo cielo liberateci dai doppioni!
Se me lo fate trovare dal bianconi ce lo porto io volentieri a Bari. Alla bisogna gli metto anche un fiocco
Pianeta Empoli ma come mai tutte le volte che scrivo qualcosa deve andare in “attesa di approvazione”?…chi è che decide tali cose?