La stagione dell’Empoli non sarà fatta soltanto di novanta minuti in campo. Per tanti tifosi ogni trasferta rappresenta anche l’occasione per visitare città ricche di storia, arte e buona cucina. Ecco allora una piccolissima guida dedicata alle diciannove destinazioni del prossimo campionato: una bussola per chi accompagnerà gli azzurri in giro per l’Italia.
AREZZO
• Distanza da Empoli: circa 120 km
• Tempo medio in auto: 1 ora e 30 minuti
Cosa vedere
- Piazza Grande
- Basilica di San Francesco con gli affreschi di Piero della Francesca
- Fortezza Medicea
Da assaggiare
- Pici al ragù di Chianina
- Bistecca all’acciugata
ASCOLI PICENO
• Distanza da Empoli: circa 330 km
• Tempo medio in auto: 3 ore e 40 minuti
Cosa vedere
- Piazza del Popolo
- Palazzo dei Capitani del Popolo
- Forte Malatesta
Da assaggiare
- Olive all’ascolana
- Cremini fritti
AVELLINO
• Distanza da Empoli: circa 560 km
• Tempo medio in auto: 6 ore
Cosa vedere
- Duomo di Avellino
- Torre dell’Orologio
- Corso Vittorio Emanuele
Da assaggiare
- Fusilli avellinesi
- Caciocavallo impiccato
BENEVENTO
• Distanza da Empoli: circa 510 km
• Tempo medio in auto: 5 ore e 30 minuti
Cosa vedere
- Arco di Traiano
- Chiesa di Santa Sofia
- Teatro Romano
Da assaggiare
- Cavatelli al sugo
- Torrone di Benevento
BOLZANO
• Distanza da Empoli: circa 390 km
• Tempo medio in auto: 4 ore e 15 minuti
Cosa vedere
- Piazza Walther
- Museo Archeologico dell’Alto Adige (Ötzi)
- Funivia del Renon
Da assaggiare
- Canederli
- Speck dell’Alto Adige
CARRARA
• Distanza da Empoli: circa 110 km
• Tempo medio in auto: 1 ora e 25 minuti
Cosa vedere
- Cave di Marmo
- Duomo di Sant’Andrea
- Piazza Alberica
Da assaggiare
- Lardo di Colonnata
- Torta d’erbi
CASTELLAMMARE DI STABIA
• Distanza da Empoli: circa 520 km
• Tempo medio in auto: 5 ore e 40 minuti
Cosa vedere
- Villa San Marco
- Reggia di Quisisana
- Lungomare stabiese
Da assaggiare
- Pizza di scarola
- Delizia al limone
CATANZARO
• Distanza da Empoli: circa 920 km
• Tempo medio in auto: 9 ore e 30 minuti
Cosa vedere
- Ponte Bisantis
- Museo MARCA
- Lungomare di Catanzaro Lido
Da assaggiare
- Morzello
- Fileja con ‘nduja
CESENA
• Distanza da Empoli: circa 180 km
• Tempo medio in auto: 2 ore e 15 minuti
Cosa vedere
- Biblioteca Malatestiana
- Rocca Malatestiana
- Piazza del Popolo
Da assaggiare
- Cappelletti romagnoli
- Piadina romagnola
E insomma, qui si ride, si scherza. Signori, tra meno di due settimane parte il ritiro e ad oggi ci manca: Direttore sportivo, allenatore, giocatori e società. Molto bene.
Ganzo. Bravi !!!! Questo articolo mi piace parecchio. Faro’ un copia incolla. Aspetto gli altri
Ma una piccola guida su futuro della società allenatore giocatori, tra pochi giorni la maggior parte delle squadre di A e B partono per i ritiri e a Empoli siamo del tutto a zero.
State calmi e rilassati
Di pazienza…. in questi anni, ne abbiamo avuta a vagonate…. al marito tranquillo gli trom..vano la moglie!!!!
Tranquilli , la situazione e’ perfettamente sotto controllo
Si lo disse anche capitan Schettino, tranquilli tutto è sotto controllo.
Va bè il problema di Schettino era quella figliola in ginocchio …
Il nostro problema invece è la figliola in poltrona che non si schioda… e per questo tutto saltó
Articolo molto utile e interessante….salvo divieti di trasferta…
comunque inutile fare tante schede (che apprezzo, mi piacciono e vi ringrazio) quando poi vietano le trasferte per un soffio di vento o un centimetro di ordine pubblico basato sul nulla cosmico.
# E si vuole fa lo Stadio cattedrale nel deserto per i che ,chi li paga 65 milioni,,?
invece di fare qualcosa di unico al tifoso !
Comunque sono sempre disponibile ad aiutare il progetto , mi sono segnato le ditte dove sono stati fatti i lavori in altri Stadi!
per la copertura prendete quella del cittadella si risparmia un sacco !….
Uno ci si fisso’…… e ruppe anche i co….ni !!