La stagione dell’Empoli non sarà fatta soltanto di novanta minuti in campo. Per tanti tifosi ogni trasferta rappresenta anche l’occasione per visitare città ricche di storia, arte e buona cucina. Ecco allora una piccolissima guida dedicata alle diciannove destinazioni del prossimo campionato: una bussola per chi accompagnerà gli azzurri in giro per l’Italia.

AREZZO

• Distanza da Empoli: circa 120 km

• Tempo medio in auto: 1 ora e 30 minuti

Cosa vedere

  • Piazza Grande
  • Basilica di San Francesco con gli affreschi di Piero della Francesca
  • Fortezza Medicea

Da assaggiare

  • Pici al ragù di Chianina
  • Bistecca all’acciugata

ASCOLI PICENO

• Distanza da Empoli: circa 330 km

• Tempo medio in auto: 3 ore e 40 minuti

Cosa vedere

  • Piazza del Popolo
  • Palazzo dei Capitani del Popolo
  • Forte Malatesta

Da assaggiare

  • Olive all’ascolana
  • Cremini fritti

AVELLINO

• Distanza da Empoli: circa 560 km

• Tempo medio in auto: 6 ore

Cosa vedere

  • Duomo di Avellino
  • Torre dell’Orologio
  • Corso Vittorio Emanuele

Da assaggiare

  • Fusilli avellinesi
  • Caciocavallo impiccato

BENEVENTO

• Distanza da Empoli: circa 510 km

• Tempo medio in auto: 5 ore e 30 minuti

Cosa vedere

  • Arco di Traiano
  • Chiesa di Santa Sofia
  • Teatro Romano

Da assaggiare

  • Cavatelli al sugo
  • Torrone di Benevento

BOLZANO

• Distanza da Empoli: circa 390 km

• Tempo medio in auto: 4 ore e 15 minuti

Cosa vedere

  • Piazza Walther
  • Museo Archeologico dell’Alto Adige (Ötzi)
  • Funivia del Renon

Da assaggiare

  • Canederli
  • Speck dell’Alto Adige

CARRARA

• Distanza da Empoli: circa 110 km

• Tempo medio in auto: 1 ora e 25 minuti

Cosa vedere

  • Cave di Marmo
  • Duomo di Sant’Andrea
  • Piazza Alberica

Da assaggiare

  • Lardo di Colonnata
  • Torta d’erbi

CASTELLAMMARE DI STABIA

• Distanza da Empoli: circa 520 km

• Tempo medio in auto: 5 ore e 40 minuti

Cosa vedere

  • Villa San Marco
  • Reggia di Quisisana
  • Lungomare stabiese

Da assaggiare

  • Pizza di scarola
  • Delizia al limone

CATANZARO

• Distanza da Empoli: circa 920 km

• Tempo medio in auto: 9 ore e 30 minuti

Cosa vedere

  • Ponte Bisantis
  • Museo MARCA
  • Lungomare di Catanzaro Lido

Da assaggiare

  • Morzello
  • Fileja con ‘nduja

CESENA

• Distanza da Empoli: circa 180 km

• Tempo medio in auto: 2 ore e 15 minuti

Cosa vedere

  • Biblioteca Malatestiana
  • Rocca Malatestiana
  • Piazza del Popolo

Da assaggiare

  • Cappelletti romagnoli
  • Piadina romagnola
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Redazione PianetaEmpoli

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13 Commenti

  1. E insomma, qui si ride, si scherza. Signori, tra meno di due settimane parte il ritiro e ad oggi ci manca: Direttore sportivo, allenatore, giocatori e società. Molto bene.

  3. Ma una piccola guida su futuro della società allenatore giocatori, tra pochi giorni la maggior parte delle squadre di A e B partono per i ritiri e a Empoli siamo del tutto a zero.

  7. comunque inutile fare tante schede (che apprezzo, mi piacciono e vi ringrazio) quando poi vietano le trasferte per un soffio di vento o un centimetro di ordine pubblico basato sul nulla cosmico.

  8. # E si vuole fa lo Stadio cattedrale nel deserto per i che ,chi li paga 65 milioni,,?
    invece di fare qualcosa di unico al tifoso !
    Comunque sono sempre disponibile ad aiutare il progetto , mi sono segnato le ditte dove sono stati fatti i lavori in altri Stadi!
    per la copertura prendete quella del cittadella si risparmia un sacco !….

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