Come raccontato già qualche giorno fa, l’Avellino avrebbe messo gli occhi su alcuni dei calciatori che nella passata stagione hanno vestito la maglia dell’Empoli. Tra questi, l’unico di proprietà del club azzurro è Lorenzo Ignacchiti, anche se, almeno al momento, quella situazione non sembra aver fatto registrare particolari sviluppi. Diverso, invece, il discorso che riguarda uno dei giocatori transitati da Empoli ma di proprietà del Nizza. Parliamo di Rares Ilie. Secondo quanto filtra, infatti, il club irpino sarebbe particolarmente interessato al centrocampista offensivo rumeno e starebbe valutando concretamente il suo inserimento nella rosa da mettere a disposizione del nuovo allenatore Alessandro Nesta.

Di Ilie abbiamo già avuto modo di parlare nel corso delle ultime settimane. È stato sicuramente uno dei calciatori che, in rapporto alle aspettative, ha deluso maggiormente, non riuscendo quasi mai, salvo qualche sporadica prestazione, a mettere in mostra quelle qualità che aveva fatto intravedere in estate e che avevano accompagnato il suo arrivo in azzurro. Ovviamente continuiamo a seguire la situazione perché Ilie è stato uno dei protagonisti dell’ultima stagione dell’Empoli, anche se è bene ricordare che il club azzurro non vanta alcun diritto sul suo cartellino. L’Empoli avrebbe potuto riscattarlo dal Lille per una cifra di 3,5 milioni di euro, ma ha scelto di non esercitare l’opzione, permettendo così al giocatore di fare ritorno alla società francese. Stando alle indiscrezioni che arrivano in queste ore, l’Avellino sembra fare sul serio e, con ogni probabilità, nella prossima stagione di Serie B potremmo ritrovarci Rares Ilie da avversario nei due confronti con la formazione biancoverde.