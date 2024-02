E’ stato presentato ieri il difensore georgiano arrivato nel mercato invernale. Vi riportiamo in forma testuale la conferenza stampa:

Benvenuto ad Empoli, ci racconti un po’ le tue caratteristiche?

” Grazie, sono felice di essere qui. Mi piace molto il campionato italiano e sono davvero contento di poter giocare qui. Sono un giocatore aggressivo, mi piace molto giocare con la palla e gli uno contro uno. Devo crescere e migliorarmi, credo che questa sia la migliore delle occasioni“

Quale è stato il primo impatto con Empoli. A chi ti ispiri?

” Mi piace Empoli, è una cittadina a misura d’uomo nella quale si sta bene. Il campo è facilmente raggiungibile e questo per un calciatore è importante perchè cosi è più semplice concentrarsi sul lavoro. In Georgia non era cosi. Il mio idolo è sempre stato Paolo Maldini“

Quale è stato l’impatto con il mister e quanto è importante crescere con uno come lui?

” Faccio ancora un pò fatica per via della lingua, ma devo dire che il mister è molto bravo a farmi capire tutti i concetti che devo imparare. E’ un allenatore molto attaccato alla squadra, è sempre vicino ai giocatori e pronto a dare indicazioni e correzioni. Io lo sto seguendo, mi piace come il mister fa giocare la difesa e spero di crescere tanto con lui “

La Georgia sta tirando fuori diversi talenti, cosa ne pensi…

” Sicuramente con l’arrivo di K’varatskhelia c’è molta attenzione sulla Georgia. C’è però da dire che ci sono stati tanti giocatori forti anche prima, magari era più difficile avere visibilità. Adesso invece c’è grande attenzione sul calcio del mio paese e spero possano arrivare anche altri giocatori “

Quale sono state le tue sensazioni quando hai saputo che potevi venire ad Empoli, e perchè proprio Empoli?

” Non ho mai avuto dubbi sulla scelta, anche grazie a Levan Mchdelidze (che ha aiutato per la traduzione di questa intervista, ndr.). Lui mi ha sempre parlato molto bene di questa squadra ed io ho sempre avuto in testa questa sorta di obiettivo. Mi ha raccontato tante cose. C’erano anche altre possibilità, ma non appena è arrivata questa chiamata non ho avuto la minima esitazione. Tutto quello che Levan mi ha detto l’ho ritrovato immediatamente, qui ho trovato una famiglia e non mi sembra nemmeno cosi poco che sono qui. Sono contento della mia scelta, per me questo è un grande club “