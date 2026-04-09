Quella di domenica sarà la dodicesima sfida in Veneto tra Padova ed Empoli. Guardando agli undici precedenti vediamo che ci sono sei vittorie dei biancoscudati, tre pareggi e due vittorie azzurre.

Il primo confronto si è tenuto nel campionato di serie B 46/47 con vittoria locale per 2-0. Da li si va poi alla serie C della stagione 81/82 con altro successo del Padova per 1-0. Due stagioni dopo le squadre si ritrovano in serie B ed arriva un pareggio per 2-2 con doppietta di Cinello per gli azzurri. Le tre sfide successive vedranno sempre il successo dei veneti per 1-0 e siamo nelle stagioni di B 84/85, 88/89 e 96/97. Nel campionato 2009/10 arriva il primo successo degli azzurri er 3-2: vantaggio nostro grazie ad un autorete di Trevisan, poi raddoppio di Pasquato, il Padova pareggia grazie a Rabito e Di Nardo, poi Marianini fissa il punteggio. Nel campionato successivo arriva un pareggio per 2-2 con Lazzari e Coralli che si inseriscono in mezzo alla doppietta di Succi. Altro pareggio nella stagione 2011/12, finisce 1-1 con gol di Maccarone e Cuffa. Nel campionato 2012/13 torna il successo patavino per 2-0 mentre in quello che è ad oggi l’ultimo precedente (2013/14) arriva il secondo successo dei nostri che vincono 1-0 grazie ad un gol di Maccarone.

Vediamo la cronistoria della gare giocate a Padova tra i biancoscudati e gli azzurri:

1946/47 Serie B 2-0

1981/82 Serie C 1-0

1983/84 Serie B 2-2

1984/85 Serie B 1-0

1988/89 Serie B 1-0

1996/97 Serie B 1-0

2009/10 Serie B 2-3

2010/11 Serie B 2-2

2011/12 Serie B 1-1

2012/13 Serie B 2-0

2013/14 Serie B 0-1