Sabato a Chiavari si troveranno di fronte per la decima volta l’Entella e l’Empoli ed il bilancio vede tre vittorie per i padroni di casa, due pareggi e quattro vittorie azzurre. Quella di sabato sarà la quarta volta a livello di serie B. Molti ricorderanno il rocambolesco 3-2 degli azzurri maturato il 16 settembre 2017. Al doppio vantaggio della truppa di Vivarini firmata da Simic e Donnarumma, ci fu la rimonta dei padroni di casa firmata da De Luca e La Mantia, oggi azzurro. A quattro minuti dal termine Pasqual con un sinistro da fuori area regalò la vittoria ai nostri.

Analizzando i precedenti più lontani nel tempo, le precedenti vittorie risalgono al lontanissimo 1927-28 e alla stagione 1971-72. Pensate che il primissimo confronto è datato stagione 1927/28, campionato di seconda divisione nord, e successo per 5-3 (doppiette di Salimbeni e Nigiotti e il gol di Turi). Mentre l’ultima partita prima della già citata vittoria del 2017 fa era della stagione 1971/72, 1-0 Empoli con gol di Bonetti. L’ultimo precedente è della passata stagione di serie B e non è per niente simpatico con la sconfitta per 2-0 e successiva contestazione del pubblico azzurro. A livello complessivo di gol il conto ad oggi dice 12-11 per gli azzurri. L’ultimissimo precedente risale al dicembre del 2020, in panchina per l’Empoli c’era Alessio Dionisi; vittoria netta degli azzurri per 5-2 con poker di Mancuso ed Haas, mentre per i liguri in gol Costa e Poli

Vediamo la cronistoria dei precedenti in terra ligure tra Entella ed Empoli:

1927/1928 2a Div 3-5

1942/1943 Serie C 2-1

1968/1969 Serie C 1-1

1969/1970 Serie C 0-0

1970/1971 Serie C 2-1

1971/1972 Serie C 0-1

2017/2018 Serie B 2-3

2019/2020 Serie B 2-0

2020/2021 Serie B 2-5