Ultimo allenamento per gli azzurri prima della rifinitura di domani mattina. Domenica, calcio d’inizio alle ore 18:00, i nostri saranno attesi a Bergamo in una delle partite più difficili che ci possano essere al momento. L’Empoli gode del vantaggio di tre punti su Frosinone (che giocherà stasera con la Salernitana in casa) e dell’Udinese, un vantaggio che potrebbe far rendere anche un punto davvero prezioso.

Il canovaccio è più o meno lo stesso, ed anche contro la Dea si dovrebbe riproporre il 3-4-2-1. I discorso più o meno sono gli stessi, con una difesa blindata ed i dubbi annidati in mezzo e sulla trequarti. Anche per il ruolo di prima punta non dovrebbero esserci interrogativi con Niang che partirà dal 1′ vista anche l’assenza di Cerri. Zurkowski potrebbe essere riproposto dal primo minuto al fianco di Cambiaghi, anche se la prova di Fazzini contro il Napoli potrebbe avere il suo peso. A centrocampo il dubbio principale è tra Marin e Grassi sul centro-destra. Gyasi non dovrebbe rappresentare dubbio cosi come Maleh. Cacace e Pezzella si giocano l’altro posto. Scalpita Ciccio Caputo che sta bene e vorrebbe tornare con maggiore minutaggio.