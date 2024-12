Mercoledi sera sarà derby con la Fiorentina, gara valida per gli ottavi di finali della Coppa Italia 2024/25. Quello di mercoledi sarà il settimo precedente tra le due squadre nella Coppa Nazionale. Guardando ai sei precedenti da dire che cinque di questi si sono giocati proprio al Franchi, mentre uno soltanto al Castellani. In casa viola l’Empoli è sempre uscito sconfitto dai confronti diretti, anche se nella stagione 2010/11 servirono i tempi supplementari per determinare la vittoria viola per 1-0. L’unico successo azzurro risale all’unico precedente giocato al Castellani, ovvero quello della stagione 1985/86: vittoria per 3-2 degli azzurri: Zennaro, Cecconi e Della Monica (Maldera e Battistini per i viola). Quella era una gara con andata e ritorno, la gara di Empoli rappresentò l’andata, poi al ritorno fu un netto 3-0 per i viola.

In Coppa poi le squadre si sono riaffrontante nella stagione 86/87 con successo viola per 2-1. Nell’estate del 1993 altro incrocio, come primo turno della Coppa e con altra vittoria della Fiorentina per 2-0. Si arriva poi alla già citata gara del campionato 2010/11 con vittoria gigliata ai supplementari e poi la sfida in Coppa si rinnova la stagione seguente con successo fiorentino per 2-1. Di seguito la cronistoria:

1985/86 Coppa Italia – Quarti di finale Empoli-Fiorentina 3-2

1985/86 Coppa Italia Quarti – Ritorno Fiorentina-Empoli 3-0

1986/87 Coppa Italia Fiorentina-Empoli 2-1

1993/94 Coppa Italia 1° Turno Fiorentina-Empoli 2-0

2010/11 Coppa Italia 3° Turno Fiorentina-Empoli 1-0 d.t.s.

2011/12 Coppa Italia 4° Turno Fiorentina-Empoli 2-1