Queste le parole che ci ha rilasciato il Sindaco di Empoli Alessio Mantellassi sulla vicenda Stadio in merito a quanto dichiarato alla stampa da parte di Fabrizio Corsi sul percorso di project financing.

“Tutti gli empolesi sono stati vicini alla propria squadra che fino all’ultima giornata ha lottato per la permanenza in Serie A. Una comunione d’intenti che purtroppo non ha sortito gli effetti sperati e applaudiamo comunque i giocatori, il mister e la dirigenza per questi anni ad alti livelli. Prendiamo atto con soddisfazione delle parole del Presidente Corsi che ha garantito l’impegno nel percorso del project financing verso lo stadio. In questi mesi la società ha colto le modifiche chieste dalla giunta con grande disponibilità.

La conferenza dei servizi è ancora in corso e procede secondo le modalità previste. Il percorso va dunque avanti e dobbiamo attendere la fine dei lavori della conferenza dei servizi. In caso di esito positivo il Comune potrà dare l’interesse pubblico e proseguire con la Conferenza dei servizi decisoria. Come amministrazione, continuiamo a lavorare per quello che è di nostra competenza per avere uno stadio nuovo, moderno e all’altezza di Empoli. Come ho sempre detto dobbiamo farlo bene ( per questo abbiamo formulato un pacchetto di modifiche) e dobbiamo farlo insieme (per questo è nato il percorso di partecipazione “StadioInsieme”)“