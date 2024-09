Sarà il Sig. Aureliano di Bologna l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, il derby con la Fiorentina di domenica prossima.

Debutto stagionale per Aureliano nella serie A di questa stagione, per lui due direzioni in serie B. Il fischietto felsineo ritrova gli azzurri dopo avergli arbitati lo scorso anno a Roma con la Lazio, partita persa 2-0. In totale sono 13 gli incroci tra l’aribtro bolognese e l’Empoli, il bilancio azzurro è di 5 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte. Solo tre gli incroci con i viola che con questo arbitro non hanno mai vinto: un pari e due sconfitte. La squadra più diretta da Aureliano è il Brescia con ventuno arbitraggi. Al VAR ci sarà Di Paolo di Avezzano (AQ).

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

MILAN – LECCE Venerdì 27/09 h.20.45

ZUFFERLI

RASPOLLINI – SCARPA M.

IV: FELICIANI

VAR: DI BELLO

AVAR: MAZZOLENI

UDINESE – INTER Sabato 28/09 h.15.00

SACCHI

ROSSI L. – CAPALDO

IV: MASSIMI

VAR: LA PENNA

AVAR: MARINI

GENOA – JUVENTUS Sabato 28/09 h.18.00

COLOMBO

ROSSI C. – MOKHTAR

IV: TREMOLADA

VAR: GUIDA

AVAR: DI BELLO

BOLOGNA – ATALANTA Sabato 28/09 h.20.45

RAPUANO

ZINGARELLI – POLITI

IV: PERENZONI

VAR: MASSA

AVAR: DI PAOLO

TORINO – LAZIO h.12.30

SOZZA

BACCINI – ROSSI M.

IV: BONACINA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LA PENNA

COMO – H. VERONA h.15.00

GIUA

BERTI – CORTESE

IV: ARENA

VAR: MARINI

AVAR: MASSA

ROMA – VENEZIA h. 15.00

ABISSO

PAGLIARDINI – PALERMO

IV: SCATENA

VAR: PATERNA

AVAR: PAIRETTO

EMPOLI – FIORENTINA h. 18.00

AURELIANO

IMPERIALE – FONTEMURATO

IV: DI MARCO

VAR: DI PAOLO

AVAR: PEZZUTO

NAPOLI – MONZA h. 20.45

MANGANIELLO

VECCHI – CIPRIANI

IV: MONALDI

VAR: FABBRI

AVAR: MERAVIGLIA

PARMA – CAGLIARI Lunedì 30/09 h. 20.45

FOURNEAU

RICCI – LUCIANI

IV: PERRI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: FABBRI