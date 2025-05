Saranno oltre 14000 i presenti allo Stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli per Empoli-Hellas Verona, trentottesima e ultima giornata di Serie A Enilive 2024/25 in programma domenica 25 maggio alle ore 20.45.

I biglietti dei settore destinati ai tifosi azzurri (Poltronissima, Poltrona, Tribuna Inferiore, Maratona, Curva Nord, Curva Nord Ovest, Tribuna Laterale) sono esauriti nelle scorse ore, con le biglietterie dello stadio che resteranno chiuse nella giornata di domenica e non sarà possibile acquistare ulteriori biglietti per i suddetti settori per la gara.

Restano in vendita i tagliandi del settore ospiti di Curva Sud (capienza 3100 posti; accesso al settore varchi 01-02-03-04-05) al prezzo di € 22,00 su tutto il circuito VIVATICKET (la ricerca dei punti vendita VIVATICKET è possibile consultando il sito web www.vivaticket.com) e tramite web con la sola modalità Stampa a casa, attraverso il sito riconosciuto dall’Empoli FC https://empolifc.vivaticket.it/index.php (si raccomanda, anche in questo caso, di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi). La vendita dei biglietti di questo settore sarà riservata esclusivamente ai residenti della Regione Veneto e solo se possessori della Fidelity Card dell’Hellas Verona. La vendita dei tagliandi per questo settore terminerà inderogabilmente alle ore 19:00 di sabato 24 maggio; è pertanto assolutamente sconsigliato recarsi ad Empoli per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso. Si ricorda inoltre che non sarà possibile effettuare il cambio nominativo e che il giorno della gara NON sarà possibile acquistare tagliandi per la Curva Sud.

L’apertura dei cancelli sarà come sempre due ore prima del fischio d’inizio, alle 18.30. Si consiglia vivamente di presentarsi all’ingresso del Carlo Castellani Computer Gross Arena con un congruo anticipo rispetto all’inizio dell’evento.