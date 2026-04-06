I PRECEDENTI: DOMINIO BLUCERCHIATO NELLE SFIDE GENOVESI – Nei 20 precedenti a Genova fra le due squadre si contano 12 successi blucerchiati (ultimo 2-0 nella serie A 2021/22), 4 pareggi (ultimo 1-1 nella serie A 2022/23) e 4 vittorie toscane (ultima 2-1 nella serie A 2018/19).

SAMP: 21 PUNTI NELLE ULTIME 10 IN CASA – La Sampdoria in casa ha una media da promozione: nelle ultime 10 gare interne i blucerchiati hanno messo insieme 6 vittorie e 3 pareggi, perdendo solo dal Bari, 0-2 lo scorso 27 febbraio. In pratica 21 punti, media 2,10 ad incontro.

100 IN B PER ANTONIO CANDELA – 100 in serie B – sola regular season – per Antonio Candela. Debutto il 5 ottobre 2019 in Trapani-Juve Stabia 1-2. Ha vestito le maglie di Trapani, Venezia, Spezia ed Empoli.

LA PANCHINA GOL AZZURRA – Empoli squadra cadetta 2025/26 che segna il maggior numero di gol con subentranti nella B 2025/26, ben 15.

SONO SEI GLI EX DELLA SFIDA – Curto, Perisan, Romagnoli e Yepes da una parte, Henderson e Viti dall’altra: questi gli ex della sfida tra Empoli e Sampdoria. Marco Curto ha vestito la maglia blucerchiata da gennaio a giugno scorso, giocando 15 presenze; una presenza per Samuele Perisan, a Genova nella seconda parte della scorsa stagione. Simone Romagnoli conta 13 presenze da luglio 2024 a gennaio 2025 mentre Gerard Yepes ha giocato 76 gare, con 1 gol, con la Sampdoria, restando in blucerchiato dal 2021 al 2025. Venendo agli ex azzurri, Liam Henderson, nelle due esperienze azzurre, somma 125 presenze con 3 reti; per Mattia Viti, cresciuto nel vivaio azzurro, 59 presenze ed 1 rete in gare ufficiali con la prima squadra.

LE SFIDE TECNICHE: LA PRIMA VOLTA TRA LOMBARDO E CASERTA – Inedita la sfida tecnica fra Attilio Lombardo e Fabio Caserta.

APRILE “TOP” PER LE SQUADRE DI MISTER CASERTA – Aprile mese “top” per le squadre di Caserta: 1,95 la media punti partita con bilancio formato da 13 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte in 22 gare disputate.

DIRIGE PEZZUTO, MAI PARI CON I BLUCERCHIATI – Ivano Pezzuto di Lecce dirigerà la gara di Marassi. In B, per lui, 170 direzioni con 85 successi interni, 54 pareggi e 31 vittorie esterne, 57 rigori concessi e 39 espulsioni sancite. In stagione conta 14 gare con 9 vittorie casalinghe, 1 fuori e 4 pareggi. La Sampdoria vanta 3 incroci, 1 volta ha vinto, 2 perduto; l’Empoli ha un bilancio di 2 vittorie, 7 pareggi ed 1 sconfitta in 10 precedenti, 3 dei quali quest’anno ed ha sempre fatto 1-1, contro Venezia, Frosinone e Cesena.