Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti dal confronto interno con l’Atalanta per 0-3:

BERISHA: 4.5 Fornisce la peggior prestazione con la maglia azzurra, ha sulla coscienza almeno due delle tre reti dell’Atalanta. Appare in confusione.

EBUEHI: 5.5 Alterna alcune situazioni in cui fornisce sicurezza ad altre in cui lascia a desiderare. A parziale discolpa degli avversari ma certo non è una prova da ricordare.

WALUKIEWICZ: 5 Ha responsabilità sul primo gol. Per il resto non riesce sempre a tenere bene la posizione e perde il duello con Scamacca.

ISMAJLI: 5.5 Entra in campo in un momento in cui la gara è delineata, l’uscita di Scamacca facilita la prova dell’albanese che certo non eccelle.

LUPERTO: 5 Un primo tempo completamente da dimenticare, dove appare il fantasma di quello visto a Firenze. Qualcosa di meglio nella ripresa.

CACACE: 5 In fase difensiva Hateboer lo divora, fa vedere qualcosa di meglio in fase di spinta.

MARIN: 5 Grande difficoltà in mezzo al campo per il romeno. Indubbiamente nella sua prova non sufficiente c’è anche la qualità degli avversari, ma soprattutto nel primo tempo è apparso timido sbagliando molti passaggi semplici.

BASTONI: SV

GRASSI: 5.5 Non gli fa difetto la volontà in una gara a centrocampo complicatissima. Meglio la seconda parte di gara rispetto alla prima.

MALEH: 6 Uno dei pochi che gioca con grande intensità, provando a mettere anche un pizzico di qualità. Peccato per il giallo per proteste che lo esclude dalla prossima sfida.

FAZZINI: 6 Entra bene e si distingue per pericolosità; suo l’unica vera occasione dell’Empoli.

CAMBIAGHI: 5 Netto passo indietro per il ragazzo osannato in settimana. Quasi sempre in ritardo quando si presenta la palla dalle sue parti, e l’unica occasione che ha la spreca calciando male sul portiere.

GYASI:5.5 Entra e prende subito un giallo. Se Firenze ci aveva fatto illudere torna a far vedere il giocatore visto finora.

CANCELLIERI: 5 Anche l’ex Lazio non riesce a ripetere la bella prova di Firenze. Evanescente quando chiamato in causa, poco anche in fase di aiuto alla difesa.

MALDINI: 6 Debutta e palesa personalità, chiaro che da lui non possiamo ancora pretendere molto ma i segnali sono incoraggianti.

CAPUTO: 5 Riceve pochi palloni giocabili ma non da mai la sensazione di fare quel guizzo in più.

MISTER ANDREAZZOLI: 5 Indubbiamente dobbiamo toglierci il cappello di fronte a questa Atalanta che è più forte. Detto ciò, dobbiamo registrare la peggiore partita della sua gestione, con una sofferenza a centrocampo che va oltre la sola qualità degli avversari. Quella continuità che si cercava soprattutto da un punto di vista di interpretazione oggi non si è vista. Non è premiato in quella che è stata la sua prima volta in una conferma totale dell’undici iniziale.