La squadra azzurra si sta allenando a porte chiuse, non sappiamo quindi cosa bolle in pentola e quelli che potranno essere gli accorgimenti tattici di mister Davide Nicola. L’Empoli si gioca davvero tanto, la gara con il Frosinone potrebbe indirizzare in maniera importante il destino, anche se la matematica non potrà ancora né premiare, né condannare. La sensazione è quella di una conferma del 3-5-2, potrebbe però cambiare qualcosa viste le contemporanee assenze di Walu, Ismajli ed Ebuehi. Stando alla difesa a tre, la sensazione è che possa accentrare Luperto andando a mettere dentro Cacace.

In mezzo dovrebbe trovare la solita conferma Gyasi, giocatore che pare essere irrinunciabile per l’allenatore azzurro. Accanto uno tra Grassi e Marin, mentre nella metà sinistra del campo potrebbero agire Maleh e Pezzella. Attenzione anche a Bastoni. Cambiaghi sarà uno dei due trequartisti, al suo fianco potrebbe rivedersi Zurkowski ma anche la mossa Cancellieri potrebbe essere valutabile. Davanti si dovrebbe ripartire con ancora Niang.

Domani la rifinitura che sarà, anch’essa, a porte chiuse.