Saranno oltre 12000 i presenti al Carlo Castellani Computer Gross Arena per Empoli-Frosinone, gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie A TIM 2023/24 in programma domenica 5 maggio 2024 alle ore 15.00

Esaurite Poltronissima, Poltrona, Tribuna Inferiore, Maratona, Curva Nord, restano disponibili a due euro i tagliandi di Tribuna Laterale Nord e Curva Nord Ovest, con ingresso omaggio per gli Under 14!

I biglietti dei settori Tribuna Laterale Nord e Curva Nord Ovest, sono in vendita per i soli residenti della Regione Toscana o con cittadinanza straniera, soli punti vendita della regione Toscana oppure online collegandosi al sito empolicalcio.vivaticket.it (con la sola modalità stampa a casa) sempre per i soli residenti della Regione Toscana (con autodichiarazione di residenza). Per effettuare l’acquisto online è necessario essere in possesso della Fidelity Card «Empoli Member», con ogni abbonato che avrà la possibilità di acquistare i biglietti per altre persone (fino ad un massimo di quattro). Chi non fosse in possesso della Fidelity Card «Empoli Member» e volesse comunque effettuare l’acquisto online, può richiedere alla mail Biglietteria@empolifc.com o al numero WhatsApp 3791260302, allegando un documento di identità, il codice coupon per accedere al servizio.

PREZZI

SETTORI INTERO RIDOTTO OMAGGIO UNDER 14 TRIBUNA LATERALE NORD € 2,00 ND SÌ CURVA NORD OVEST € 2,00 ND SÌ CURVA SUD OSPITI € 35,00 ND ND

Si ricorda che in fase di acquisto, la società fornitrice del servizio di ticketing, potrà applicare delle commissioni di servizio a carico dell’acquirente.

PUNTI VENDITA

Empoli Store di Piazza della Vittoria

Venerdì 3 maggio: dalle ore 15:30 alle ore 19:30

Sabato 4 maggio: dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30

Domenica 5 maggio: dalle ore 09:30 alle ore 13:00

Punto vendita speciale Vivaticket Unione Clubs Azzurri (Via della Maratona)

Da lunedì a venerdì dalle ore 15:00 alle 19:00

Il giorno gara i tagliandi disponibili saranno in vendita presse le biglietterie dello Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena, ubicate presso il campo sussidiario, dalle ore 13.30, orario di apertura anche dei cancelli dello Stadio. Per ulteriori informazioni sulle modalità di vendita dei biglietti potete utilizzare il nostro servizio WhatsApp 3791260302.

