Prosegue la preparazione della squadra allenata da Francesco Calzona in vista della gara di sabato contro l’Empoli. La sessione di stamani è iniziata con attivazione e lavoro di potenza aerobica. Successivamente il gruppo è stato impegnato in una seduta tecnico tattica e partitella a campo ridotto. Due assenze per squalifica contro l’Empoli; sono stati squalificati per un turno il difensore Rrahmani, diffidato e ammonito nell’ultima gara con il Frosinone e il terzino sinistro Mario Rui, espulso nel finale dell’ultima gara giocata. La difesa dovrebbe essere composta con Di Lorenzo sulla destra, coppia centrale Juan Jesus-Ostigard mentre sulla sinistra dovrebbe agire Mazzocchi visto che anche Olivera è attualmente ai box.

Conferme negli altri reparti con il trio di centrocampo Anguissa, Lobotka, Zielinski e in attacco con Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Prevista una massiccia presenza di tifosi ospiti sabato al Castellani.