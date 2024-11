Si torna in campo a distanza di pochi giorni e per gli azzurri arriva la trasferta di Lecce. Sarà il ritorno di D’Aversa nello stadio che lo scorso anno lo ha visto protagonista fino al momento della squalifica. Vediamo le ultime:

In casa azzurra si dovrebbe riproporre il 3-5-2 come modulo. Rientra Goglichidze dalla squalifica, da capire se si vorrà far riposare Viti dando un’altra chance da titolare a De Sciglio. Davanti le scelte paiono abbastanza obbligate, con Colombo e Pellegri che dovrebbero partire dall’inizio assieme. In mezzo si dovrebbe rivedere Anjorin (ballottaggio con Haas), messo in cabina di regia.

Gli indisponibili sono: Zurkowski, Perisan, Ebuehi, Esposito, Grassi, Fazzini, Sazonov.

Mister D’Aversa parla di partita importante, in un ambiente molto caldo in cui servirà anche una bravura mentale.

Gotti dovrebbe scegliere un 4-3-3 come modulo di partenza. Non arrivano indicazioni di particolari ballottaggi dal Salento. Dorgu, Banda e Krstovic comporranno il tridente offensivo. Dovrebbe andare dentro anche Gaspar che aveva lamentato qualche problema. Lungo l’elenco degli indisponibili anche in casa giallorossa con Berisha, Bonifazi, Brunete, Hasa, Marchwinski e Pierret che staranno fuori.

Il tecnico Gotti non ha ancora parlato nel momento in cui andiamo online.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

4-3-3: Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Banda.

3-5-2: Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Anjorin, Maleh, Pezzella; Pellegri, Colombo.