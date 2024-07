La giornata odierna, mercoledi 17 luglio, dovrebbe finalmente portare la prima ufficialità del mercato in entrata. Anzi, potrebbero essere anche due. Non possiamo non dire che, almeno rispetto al passato, siamo indietro con i tempi. Considerato anche che la squadra è già al lavoro da una settimana e mezzo. Però, come già detto, questo non deve assolutamente essere un dato preoccupante, sia perché anche dalle altre parti non si registra ancora chissacché, sia perché di tempo a disposizione ce n’è ancora diverso.

E’ chiaro che c’è necessità di andare ad inserire nuovi elementi nella rosa e, come detto, da oggi questa andrà rimpolpandosi. L’ufficialità che certamente verrà battuta in giornata, è quella di Sebastiano Esposito. L’attaccante ex Samp è già da ieri ad Empoli ed oggi si andrà alla chiusura. Potrebbe anche già essere in campo nell’allenamento di questo pomeriggio. Quello di Esposito però potrebbe non essere l’unico nome ufficiale di oggi, infatti è tutto pronto per accogliere il nuovo portiere che sarà il colombiano Devis Vasquez. Con il Milan è tutto fatto (con i rossoneri si farà anche Colombo, ma non oggi) e quindi si attende l’ultimo tassello.