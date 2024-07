La Confesercenti di zona, attraverso le colonne odierne de “Il Tirreno” ha preso la parola in merito al progetto di riqualificazione dello stadio Castellani. Questo perché, sempre come si legge sul quotidiano livornese, gli aspetti commerciali saranno già al centro di un dibattito che si terrà tra un paio di settimane in comune. Questo avverrò dinanzi alle associazioni di categoria ed alle istituzioni locali per discutere del progetto che rivoluzionerà il quartiere di Serravalle. I rappresentati di Confesercenti, Gianluca D’Alessio ed Eros Condelli si sono espressi cosi:

“ E’ fondamentale avviare subito un tavolo di lavoro permanente con tutti i soggetti coinvolti. Quando si parla di migliaia di metri quadri con destinazione commerciale, ogni ragionamento deve partire dalle tante attività gi presenti nel centro storici e nelle frazioni. Sarà fondamentale gestire sia il cantiere che l’impatto sul commercio locale, Il momento economico che stanno vivendo le piccole e medie imprese del territorio è delicatissimo. Non possiamo permetterci passi falsi.”