Sembra ormai imminente l’arrivo ad Empoli di Devis Vasquez in prestito dal Milan. Poichè Vasquez ha giocato gli ultimi sei mesi ad Ascoli, interroghiamo un esperto collega che segue la squadra del Picchio per saperne di più:

Buongiorno Marco, che portiere è Devis Vasquez? Ha dovuto sostituire un portiere più esperto come Viviano per la parte finale di stagione, è stata una scelta obbligata oppure ci si fidava di lui visto che l’Ascoli si stava giocando la salvezza?

“Lui è arrivato a gennaio ad Ascoli in prestito secco dal Milan e lo ha portato l’ex DS Marco Giannitti. Qui è venuto a fare la riserva di Viviano che era sempre stato titolare ma poi c’è stato un cambio dopo la partita con la Sampdoria con l’esonero di Castori e l’arrivo di Carrera. Decisivo in questo scenario è stato il preparatore dei portieri Antonello Brambilla che è arrivato ad Ascoli a stagione in corso. La sua scelta è stata di dare fiducia a Vasquez per il finale di stagione con Viviano che stava iniziando ad accusare qualche problema”.

Pensi possa essere pronto per fare il titolare in serie A?

“Difficile dirlo, è abituato all’alternanza. In serie A ci vuole carattere e forte personalità. Lui ha fatto il suo esordio con la Reggiana nel finale quando Viviano è stato espulso facendo una grande parata e salvando lo 0-0 e la panchina di Castori. Poi gioca con la Sampdoria per la squalifica di Viviano e fa abbastanza bene ma la sconfitta per 2-1 porta all’esonero di Castori. Dopo torna Viviano per la prima con Carrera in panchina ma durante la sosta avviene il cambio e Vasquez diventa titolare fino a fine campionato”.

Qual è un pregio di Vasquez come portiere?

“Un suo pregio è senza dubbio la reattività tra i pali, ne ha molta. Dimostra da buon colombiano di avere molto istinto e riuscire a fare ottimi interventi anche belli da vedere, con la sua esplosività muscolare davvero di primissimo livello. Con i piedi è buono, è un destro naturale. Quando è arrivato dallo Sheffield aveva anche una fama di pararigori ma ad Ascoli non ne ha parato nessuno”.

E invece quale può essere un suo difetto emerso nella parentesi ascolana?

“In negativo invece ci sono le uscite alte che non sono il suo forte e ha commesso alcuni errori. Ho notato anche che parla poco e sprona poco i compagni con poche indicazioni ai difensori che da un portiere dovrebbero essere sempre guidati. Forse è un fatto caratteriale, sembra taciturno ma magari deve solo ambientarsi in Italia”.