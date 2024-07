Empoli potrebbe essere il luogo di ritrovo per due dei fratelli Esposito. Dopo aver ingaggiato l’attaccante Sebastiano dall’Inter – imminente ormai l’annuncio – in casa azzurra si starebbe pensando a prelevare dallo Spezia anche Salvatore, che di ruolo è regista e, per caratteristiche, si sposerebbe al meglio con l’idea di gioco di D’Aversa. Il centrocampista ha un valore di mercato di circa tre milioni e fa gola a tante pretendenti, per cui se l’Empoli vorrà tentare l’affondo dovrà avere gli argomenti giusti.

I buoni uffici con il procuratore Giuffredi, uniti alla presenza del fratello con cui si riunirebbe dopo anni, potrebbero far pendere l’ago della bilancia dalla parte dell’Empoli. Salvatore Esposito è un classe 2000 ed è sempre stato considerato un talento, anche se nell’ultimo anno ha avuto una stagione altalenante con la maglia dello Spezia. Rappresenta però il prototipo di calciatore da Empoli, pronto a rilanciarsi e a far vedere le sue qualità in Serie A. Anche lo scorso anno sembrava nelle mire azzurre, ma poi sono stati fatti altri ragionamenti, anche a causa della presenza di Marin in rosa.