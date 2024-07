Tra Empoli e Samp sono diversi i nomi in ballo di cui vi abbiamo ampiamente parlato ma nelle ultime ore si starebbe approfondendo una trattativa che riguarda il nome di Gabriele Guarino. Il classe 2004 piace molto all’ex Ds azzurro, ora alla Samp, Pietro Accardi e secondo quanto filtra dalla Liguria sarebbe molto vicino un accordo tra le società per il passaggio del giovane difensore agli ordini di Andrea Pirlo.

Ancora non si conoscono i termini dell’operazione anche se dovrebbe trattarsi di un prestito con un eventuale riscatto condizionato.

Ricordiamo che il giovane talento azzurro nella passata stagione è stato fortemente condizionato da un grave infortunio che non gli ha permesso mai di scendere in campo. A gennaio è passato in prestito al Modena ma è rimasto sempre indisponibile. Rientrato in azzurro, adesso è tornato arruolabile ed è sceso in campo nella prima amichevole disputata con il Castelfiorentino e nel test in famiglia di ieri. La Sampdoria potrebbe rappresentare per lui un esperienza importante nel proprio percorso di crescita nell’anno in cui la squadra blucerchiata è chiamata a recitare un ruolo da protagonista in B.

Vedremo gli eventuali sviluppi nei prossimi giorni che vi riporteremo come sempre.